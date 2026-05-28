Доклад губернатора был комплексным и охватил все ключевые направления — Александр Козловский

Доклад губернатора Михаила Ведерникова о деятельности правительства региона в 2025 году был комплексным и охватил все ключевые направления. В основе были конкретные результаты, которые показывают общую динамику развития Псковской области. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Мы видим, что область сохраняет устойчивое развитие. Есть рост по ряду направлений: реализуются крупные нацпроекты, развивается промышленность и растет инвестиционная активность, обновляется социальная сфера», — отмечает Александр Козловский.

Парламентарий подчеркнул, что важное место в отчете заняла тема экономики и промышленности, и здесь прослеживается важная тенденция — адаптация и постепенный рост: «Несмотря на замедление в отдельных отраслях из-за снижения заказов, регион удерживает стабильность. 2025 год стал для многих территорий периодом экономического охлаждения, и Псковская область проходит его без провалов. Уже в первом квартале текущего года фиксируется рост: индекс промышленного производства составил 117,2%, в обрабатывающей промышленности — 118,3%».

Отдельно парламентарий отмечает поддержку предприятий через региональные инструменты — Фонд инвестиционного развития и льготное финансирование помогают запускать и расширять производства в разных сферах экономики. На сегодняшний день на сопровождении Фонда инвестиционного развития находится 68 проектов с общим объемом инвестиций 66,4 миллиарда рублей. Это выше уровня прошлого года и заметно больше досанкционного периода. «Это говорит о том, что интерес к региону со стороны бизнеса сохраняется и растет», — заметил Александр Козловский.

«Продолжает развиваться особая экономическая зона «Моглино», — добавил депутат. Там работают 16 резидентов, общий объем заявленных инвестиций — около 40 миллиардов рублей, уже вложено почти 23 миллиарда. Создано более 700 рабочих мест. Запускаются новые производства — от переработки сырья до выпуска медицинских изделий и диагностических экспресс-тестов.

Отдельно Александр Козловский отметил усиление промышленного потенциала в муниципалитетах: «В Великих Луках развиваются технопарки «Электрополис» и «Агрополис», где уже 25 резидентов и создано более 440 рабочих мест. Проект получил дополнительную федеральную поддержку, что позволяет дальше развивать производственные площадки».

«В целом отчет показывает главное: регион развивается сбалансированно — через экономику, социальную сферу и инфраструктуру. Есть рост, есть системная работа и понятные точки развития на будущее. В 2025 году была проведена масштабная работа, результаты которой видны в росте всех отраслей. Главное эту положительную динамику сохранить и в новом году. Сейчас у нас уже есть некоторые цифры за первый квартал 2026 года, по которым видно, что положительные результаты сохраняются», — отмечает Александр Козловский.

Напомним, сегодня глава региона представил отчет об итогах работы правительства в 2025 году. 

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

