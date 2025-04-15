Общество

Военные учения с использованием РПГ проходят в псковских деревнях Кислово и Череха

Сегодня, 17 апреля, а также завтра в населенных пунктах Кислово и Череха Псковского района проводят масштабные военные учения с использованием ручных противотанковых гранатометов (РПГ), сообщили Псковской Ленте Новостей в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Напомним, с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года на учебных объектах огневого комплекса, танкодрома, автодрома и учебно-тактических полей полигона Завеличье ежедневно с 8.00 до 1.00, с понедельника по воскресенье, включая выходные и праздничные дни, с личным составом дивизии проводят занятия по боевой подготовке. Идет стрельба из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин, вождение автомобильной и бронетанковой техники.