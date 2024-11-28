Общество

Опасно для жизни: военные учения на полигоне под Псковом продлятся до 31 мая

На полигоне Завеличье с 1 декабря по 31 мая будут ежедневно проводиться занятия по боевой подготовке. Об этом сообщили в Telegram-канале Псковской области со ссылкой на командование 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

С 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года на учебных объектах огневого комплекса, танкодрома, автодрома и учебно-тактических полей полигона Завеличье ежедневно с 08.00 до 01.00, с понедельника по воскресенье, включая выходные и праздничные дни, с личным составом дивизии будут проводиться занятия по боевой подготовке – стрельба из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин, вождение автомобильной и бронетанковой техники.

Нахождение на территории и вблизи границ полигона Завеличье опасно для жизни. Командование дивизии просит быть внимательными жителей близлежащих населенных пунктов.

Лица, проникшие на территорию объектов полигона, будут задержаны и переданы органам полиции.