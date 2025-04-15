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Общество

Комитет по образованию Псковской области: Профессиональное обучение — условие успешной социализации людей с инвалидностью

17.04.2025 15:09|ПсковКомментариев: 0

«Получение качественного доступного профессионального образования лицами с инвалидностью и ОВЗ является одним из неотъемлемых условий для успешной социализации и интеграции их в общество, значительно расширяет возможности для их профессионального самоопределения и возможного трудоустройства», - сообщил заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев на международной научно-практической конференции «Региональная практика формирования профессионального образовательного маршрута лиц с инвалидностью и ОВЗ» в Пскове.  

Фото ПОИПКРО

Зампредседателя комитета отметил, что в настоящее время в Российской Федерации сложилось образовательная политика в сфере инклюзивного образования, для которой характерны непрерывность и преемственность - выстраивание обучающей среды на протяжении всей жизни человека с учетом его образовательных потребностей и возможностей. 

Сергей Николаев обратил внимание на роль Псковского института повышения квалификации (ПОИПКРО) работников образования в развитии инклюзивного профессионального образования. «ПОИПКРО — это учреждение, которое занимается аккумуляцией данного вопроса и повышением квалификации не только в этом направлении, но и во всех остальных», - подчеркнул он.

Теги: #ПОИПКРО
Источник: Псковская Лента Новостей
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