Общество

Программа «География на вкус» с участием псковича выйдет на телеканале «Еда» 20 апреля

Авторская передача «География на вкус» телеведущей Ники Ганич на канале «Еда» с участием бренд-шефа ресторана «Лёвенъ» Евгения Васильева выйдет в эфир 20 апреля в 16.39.

«География на вкус» — программа, в которой гастрономический эксперт и журналист Ника Ганич исследует, что любят и едят в разных регионах России. Ранее она объездила множество городов, познакомилась с топовыми поварами и попробовала самые необычные гастрономические специалитеты. Теперь Ника Ганич приглашает на свою кухню лучших поваров и готовит с ними фирменные региональные блюда.

Псковский повар в эфире телепрограммы покажет, как готовит судака по-псковски и яблочный пирог и сидром.

Ранее Евгений Васильев рассказал о съемках в кулинарном шоу в программе «Дело вкуса» на радио ПЛН FM (102.6 FM).