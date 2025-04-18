Дождь и гроза в Пасху: народные приметы сулят псковичам теплую осень

Пасха в 2025 году приходится на 20 апреля, традиционно Светлое Христово Воскресенье отмечается торжественными богослужениями. Издавна в народе существовали различные приметы и поверья, связанные с этим праздником.
Пасха на Руси традиционно отмечалась с размахом, многие христианские традиции перемешались в этом празднике с древними языческими обрядами, например, яйца красили издавна и посвящали их богу Солнца. Веками люди совершали различные ритуалы, придерживались обычаев, которые со временем превратились в приметы и суеверия. Со светлым пасхальным днем связано немало примет, посвященных погоде, удачам и неудачам в жизни, пишет РИА Новости.
Например, в народе считалось, что если в пасхальную ночь набрать родниковой воды, то она излечит от многих болезней, а молодые девушки стремились стать с ее помощью красивее. Если ночь звездная, то можно ожидать заморозков.
Также считалось, что в праздничную ночь нельзя спать, иначе проспишь свое счастье. А если прийти на кладбище в пасхальную ночь, можно пообщаться с душами умерших родных.
Так как Пасха в церковной традиции - величайший праздник, люди верили, что в этот день можно улучшить не только свое здоровье, нагадать счастье, но и увеличить материальное благосостояние. Для того, чтобы это произошло, нужно обязательно пойти на праздничную службу всей семьей, а после богослужения поделиться куличами и крашеными яйцами с родными и знакомыми. Обязательно раздать милостыню, причем от чистого сердца, не жалея.
Если от пасхального кулича остались крошки - их обязательно нужно высыпать птицам, птицы издревле символизировали души умерших.
Традиционно большое количество примет связано с предсказанием погоды:
Напомним, по прогнозам Псковского гидрометцентра, вечером 19 апреля в северных районах Псковской области ожидается гроза, завтра, 20 апреля, пройдет небольшой дождь.