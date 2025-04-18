Общество

Дождь и гроза в Пасху: народные приметы сулят псковичам теплую осень

Пасха в 2025 году приходится на 20 апреля, традиционно Светлое Христово Воскресенье отмечается торжественными богослужениями. Издавна в народе существовали различные приметы и поверья, связанные с этим праздником.

Пасха на Руси традиционно отмечалась с размахом, многие христианские традиции перемешались в этом празднике с древними языческими обрядами, например, яйца красили издавна и посвящали их богу Солнца. Веками люди совершали различные ритуалы, придерживались обычаев, которые со временем превратились в приметы и суеверия. Со светлым пасхальным днем связано немало примет, посвященных погоде, удачам и неудачам в жизни, пишет РИА Новости.

Например, в народе считалось, что если в пасхальную ночь набрать родниковой воды, то она излечит от многих болезней, а молодые девушки стремились стать с ее помощью красивее. Если ночь звездная, то можно ожидать заморозков.

Также считалось, что в праздничную ночь нельзя спать, иначе проспишь свое счастье. А если прийти на кладбище в пасхальную ночь, можно пообщаться с душами умерших родных.

Так как Пасха в церковной традиции - величайший праздник, люди верили, что в этот день можно улучшить не только свое здоровье, нагадать счастье, но и увеличить материальное благосостояние. Для того, чтобы это произошло, нужно обязательно пойти на праздничную службу всей семьей, а после богослужения поделиться куличами и крашеными яйцами с родными и знакомыми. Обязательно раздать милостыню, причем от чистого сердца, не жалея.

Если от пасхального кулича остались крошки - их обязательно нужно высыпать птицам, птицы издревле символизировали души умерших.

Традиционно большое количество примет связано с предсказанием погоды:

Если в день праздника идет дождь, то вся оставшаяся весна будет дождливой.

Пасмурно - лето будет прохладным.

Прошел ливень - будет богатый урожай трав.

Прогремела гроза - осень обещает быть поздней и теплой.

На полях уже нет снега - будет богатый урожай.

Ударил мороз - лето будет засушливым и жарким.

Солнечно и тепло на Пасху - урожай будет обильным.

Напомним, по прогнозам Псковского гидрометцентра, вечером 19 апреля в северных районах Псковской области ожидается гроза, завтра, 20 апреля, пройдет небольшой дождь.