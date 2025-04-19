Катание яиц и конные прогулки ждут псковичей у псковского храма Александра Невского

Пасху отмечают вблизи храма Александра Невского в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Марина Игнатьева / ПЛН
Программа включает исполнение пасхального спектакля воспитанниками воскресной школы, концерт народных песен ансамбля «Казачий стяг», традиционную забаву — катание яиц вместе с фольклорным коллективом «Скоморошина», конные прогулки вокруг храма и угощения, созданные специально к празднику.
Народно-развлекательные гуляния организовали в рамках IX Пасхального фестиваля Псковского городского молодёжного центра.
Вход свободный.