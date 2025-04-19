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Катание яиц и конные прогулки ждут псковичей у псковского храма Александра Невского

20.04.2025 13:00|ПсковКомментариев: 0

Пасху отмечают вблизи храма Александра Невского в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото здесь и далее: Марина Игнатьева / ПЛН

Программа включает исполнение пасхального спектакля воспитанниками воскресной школы, концерт народных песен ансамбля «Казачий стяг», традиционную забаву — катание яиц вместе с фольклорным коллективом «Скоморошина», конные прогулки вокруг храма и угощения, созданные специально к празднику. 

 

Народно-развлекательные гуляния организовали в рамках IX Пасхального фестиваля Псковского городского молодёжного центра. 

Вход свободный.

Теги: #пасха
Источник: Псковская Лента Новостей
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