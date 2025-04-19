Общество

Фотофакт: Катание яиц организовали на улице Звездной в Пскове

Катание яиц организовали во дворе на улице Звездной,4 в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

Напомним, Светлое Христово Воскресение наступило 20 апреля — самый большой христианский праздник, установленный в честь воскрешения Иисуса Христа.

Этот праздник еще называют Пасхой, то есть днем, в который совершилось перехождение от смерти — к жизни и от земли — к небу.

В праздник Пасхи начинается разговление после длительного Великого поста, и главными атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца, кулич и пасха. Крашеное яйцо (раньше — это были только красные яйца) — символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа и через это возрождающегося к новой жизни. Кулич (высокий хлеб из сдобного теста) — символ тела Господнего, к которому должны причащаться верующие. Вся эта пасхальная еда освящается в церкви накануне — в Страстную субботу.