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Общество

Полиция обеспечила безопасность граждан во время празднования православной Пасхи

20.04.2025 12:25|ПсковКомментариев: 0

В ночь с 19 на 20 апреля 2025 года на территории 71 населённого пункта Псковской области состоялись мероприятия, посвящённые празднованию православного праздника «Светлое Христово Воскресение. Пасха», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В 124 храмах и церквях региона прошли торжественные литургии и крестные ходы, в которых приняли участие порядка 13 550 тысяч человек.

Для обеспечения безопасного проведения пасхальных церемоний было задействовано более 200 сотрудников органов внутренних дел, в том числе 120 представителей народных дружин. Благодаря организованному несению службы сотрудниками полиции праздничные мероприятия для псковичей прошли без нарушений общественного порядка.

 

Кроме того, руководство управления МВД России по Псковской области по светлой традиции посетили храм «Успения Божией Матери «с Пароменья»», который является подшефным храмом ведомства, а также поздравили клирика храма иерея Виталия. В поздравлении было отмечено, что полицейские всегда готовы поддержать порядок и безопасность, особенно в такие важные для верующих моменты. Сотрудники полиции пожелали всем прихожанам мира, добра, семейного благополучия.

 
Источник: Псковская Лента Новостей
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