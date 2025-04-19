Общество

В Крыму испекли гигантский кулич

Крымские пекари приготовили гигантский кулич, украсив его пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова, сообщил директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.

Фото: © РИА Новости

«Наши пекари испекли оригинальный гигантский кулич, который мы назвали «Крым в миниатюре». Выпечка размерами около 2,5 метра в окружности, весом - 70 килограммов. Украшен гигантский кулич пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова», - сказал Жиленко.

По его словам, отведать кулич смогут бесплатно все посетили парка миниатюр, пишет РИА Новости.