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Сколько калорий в куличах, рассказали в псковском облздраве

20.04.2025 21:20|ПсковКомментариев: 0

Сколько калорий содержится в разных куличах и какие физические нагрузки нужны, чтобы их израсходовать рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в облздраве.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

«Пасхальные куличи — традиционное лакомство,присутствующее на столах россиян, но их высокая калорийность требует особого внимания. Например, порция кулича "Синнабон" (100 г) потребует более часа интенсивной нагрузки для компенсации. Предпочтение следует отдавать менее калорийным вариантам: цельнозерновой, творожный», - отметили в комитете.

 

По словам специалистов, кулич лучше съесть на завтрак.

Источник: Псковская Лента Новостей
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