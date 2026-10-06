Ирина Баранова рассказала, каких комиссионных платежей можно избежать для сохранения бюджета

Иногда бывает так, что комиссии и обслуживание карт «съедают» большую часть всего бюджета. Как отметила региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирина Баранова в новом выпуске программы «PRO Деньги» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), существует три основных вида комиссии, которых можно избежать при работе с тем или иным банком.
Гость студии рассказала, что самой распространенной комиссией, на которую клиенты банков часто не обращают внимание, является комиссия за переводы другому клиенту на карту другого банка:
«Здесь в основном всегда бывает комиссия, и мы всегда клиентам рекомендуем воспользоваться возможностью перевода по системе быстрых платежей. У "Альфа-Банка" в зависимости от тарифа есть лимит для клиентов до 100 тысяч рублей, а в более дорогих пакетах услуг может быть до миллиона рублей переводов между разными клиентами. А если вы переводите денежные средства по системе быстрых платежей самому себе, можете перевести до трех миллионов рублей в месяц».
Второй вид комиссии — за выдачу денежных средств банкоматов сторонних банков.
«Например, в "Альфа-Банке" клиенты могут снимать денежные средства в наших банкоматах, банкоматах банков-партнеров, да и вообще во всех банкоматах бесплатно. Но у некоторых банков эта комиссия сохраняется. Сейчас, в век мобильных телефонов и смартфонов, мне кажется, нужно отказаться от тенденции печатать чеки. Давайте будем сохранять природу и экономить бумагу. Ведь же вы все равно получаете пуш-уведомления, смс-уведомления. Вы можете зайти в мобильное приложение и посмотреть остаток денежных средств. Даже на самом банкомате не обязательно брать вот эту бумагу, за которую нужно платить комиссию», — заключила Ирина Баранова.