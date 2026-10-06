Ирина Баранова рассказала, каких комиссионных платежей можно избежать для сохранения бюджета

Иногда бывает так, что комиссии и обслуживание карт «съедают» большую часть всего бюджета. Как отметила региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирина Баранова в новом выпуске программы «PRO Деньги» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), существует три основных вида комиссии, которых можно избежать при работе с тем или иным банком.

Гость студии рассказала, что самой распространенной комиссией, на которую клиенты банков часто не обращают внимание, является комиссия за переводы другому клиенту на карту другого банка:

«Здесь в основном всегда бывает комиссия, и мы всегда клиентам рекомендуем воспользоваться возможностью перевода по системе быстрых платежей. У "Альфа-Банка" в зависимости от тарифа есть лимит для клиентов до 100 тысяч рублей, а в более дорогих пакетах услуг может быть до миллиона рублей переводов между разными клиентами. А если вы переводите денежные средства по системе быстрых платежей самому себе, можете перевести до трех миллионов рублей в месяц».

Второй вид комиссии — за выдачу денежных средств банкоматов сторонних банков.