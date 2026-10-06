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Регистрация на новый сезон олимпиады «Звезда» открылась в Псковской области

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Открылась регистрация на новый сезон олимпиады «Звезда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Принять участие в ней могут школьники 5-11 классов и студенты 1-2 курсов СПО. В программе — математика, естественные науки, техника и технологии, гуманитарные и социальные дисциплины. В техническом направлении появились и новые профили — нефтегазовое дело, мехатроника и робототехника.

В Псковской области очные площадки будут работать в Пскове, Великих Луках и Опочке. Очные испытания по гуманитарным и социальным направлениям пройдут с 26 октября по 20 декабря; по математике, естественным наукам, технике и технологиям — с 9 ноября по 20 декабря; интернет-тур — с 9 ноября по 9 декабря.

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