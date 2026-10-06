В Пскове пройдет отбор пациентов для высокотехнологичного лечения в Москве

Отбор пациентов для прохождения высокотехнологичного лечения в Москве пройдет в консультативной поликлинике Псковской областной клинической больницы 26 и 27 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в лечебном учреждении.

Прием проведут врачи-оториноларингологи Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России (ФГБУ НМИЦО ФМБА) — ведущего профильного центра страны.

Консультация предназначена для пациентов с подозрением на доброкачественные и злокачественные опухоли головы и шеи (заболевания ЛОР-органов опухолевой природы).

«Это уникальная возможность получить консультацию лучших федеральных специалистов и попасть на лечение в Москву, не выезжая из Пскова для первичного этапа», - отметили в ПОКБ.

Направление из поликлиники по месту жительства не требуется. Консультация и отбор проводятся бесплатно.

Прием будет вестись с 10:00 до 17:00 в консультативной поликлинике ПОКБ по адресу: улица Малясова, 2.

Количество мест строго ограничено, поэтому необходима предварительная запись. Для подробной информации следует позвонить в контакт-центр ПОКБ по телефону: 8 (8112) 29-57-00.