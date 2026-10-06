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Ирина Баранова назвала три способа отслеживания забытых трат для сохранения бюджета

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Проверка электронной почты и разделов «Прочие расходы» и «Автоплатежи» в приложениях банков могут помочь не забывать про ненужные платежи, из-за которых ежемесячно уменьшается бюджет. Такое мнение высказала Региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирина Баранова в новом выпуске программы «PRO Деньги» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

Гость студии поделилась, что существуют такие варианты развития событий, когда человек единоразово оформил подписку, оплатил ее, и в дальнейшем она не будет нужна. Оплата будет и дальше списываться автоматически, а плательщик даже не будет помнить об этом из-за ненужности подписки.

Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперт предлагает отслеживать информацию в двух источниках.

«Необходимо отслеживать электронную почту, потому что на нее обычно приходит уведомление о тех или иных подписках, важно проверять мобильные приложения. Траты можно посмотреть в разделе "Прочие расходы" и выяснить, куда помимо покупок продуктов и оплаты коммунальных услуг, уходят платежи. Это три основных раздела, которые надо проверять», — заключила Ирина Баранова.

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