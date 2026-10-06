«Чуткость и уважение»: двух псковских фельдшеров поблагодарили за оперативность

Благодарность фельдшерам 13-й бригады скорой медицинской помощи выразил пациент. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на Псковской станции скорой медицинской помощи.

«Выражаю огромную благодарность 13-й бригаде скорой медицинской помощи - фельдшерам Александру Наумову и Елизавете Семыкиной, которая приехала сегодня утром на вызов по адресу: улица Западная, 13. У моего супруга после операции случилось обострение аритмии с сильной одышкой», - пояснила супруга пациента.

По ее словам, прибывшая бригада действовала очень профессионально и оперативно.