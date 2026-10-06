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«Чуткость и уважение»: двух псковских фельдшеров поблагодарили за оперативность

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Благодарность фельдшерам 13-й бригады скорой медицинской помощи выразил пациент. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на Псковской станции скорой медицинской помощи.

«Выражаю огромную благодарность 13-й бригаде скорой медицинской помощи - фельдшерам Александру Наумову и Елизавете Семыкиной, которая приехала сегодня утром на вызов по адресу: улица Западная, 13. У моего супруга после операции случилось обострение аритмии с сильной одышкой», - пояснила супруга пациента.

По ее словам, прибывшая бригада действовала очень профессионально и оперативно.

«Несмотря на проблемные вены, укол был сделан быстро и качественно, состояние мужа стабилизировалось. Отдельно хочется отметить их чуткое, внимательное и уважительное отношение. Спасибо за вашу нелегкую работу и человеческое тепло!» - добавила женщина.
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