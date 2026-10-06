 
Общество

В Псковской области дети педагогов получат право первоочередного приема в образовательные учреждения

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В Псковской области введены дополнительные меры поддержки учителей. Во исполнение указа президента №498 «О дополнительных мерах поддержки учителей» губернатор региона Михаил Ведерников подписал постановление, согласно которому дети педагогов получают право первоочередного приема в образовательные организации области. Об этом глава региона сообщил в Мах.

Новая льгота распространяется на три типа учреждений: детские сады на территории Псковской области, государственные школы, где учитель работает по основному месту, а также государственные организации дополнительного образования областного подчинения.

Меры предоставляются на протяжении всего периода работы по трудовому договору в образовательных организациях. Стаж значения не имеет ‒ мера доступна и молодым специалистам. Получение других мер соцподдержки не влияет на право воспользоваться льготой.

Органам местного самоуправления рекомендовано принять аналогичные меры в отношении муниципальных школ и организаций дополнительного образования.

«В Псковской области мы последовательно обеспечиваем создание комфортных условий как для обучения и воспитания детей, так и для всесторонней поддержки самих педагогов. Эта работа, в том числе в рамках президентского нацпроекта "Молодежь и дети", будет продолжена», - резюмировал Михаил Ведерников.
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