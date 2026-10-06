Квест «Первый пошёл» прошёл в ПсковГУ одиннадцатый раз подряд

В Псковском государственном университете одиннадцатый раз подряд прошёл квест «Первый пошёл». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПсковГУ.

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Первокурсники зачитывали клятву студента, выполняли творческие задания, соревновались в спорте.

«Квест "Первый пошёл" — своеобразное завершение адаптации первокурсников к университетским условиям. Ребята становятся настоящей командой и параллельно знакомятся с различными студенческими объединениями и инфраструктурой вуза», — отметила организатор квеста, председатель профкома студентов ПсковГУ Алёна Козлова.

Победителями стали команды:

«Квазар на шпильках», Институт образования и социальных наук; «Штаны Пифагора», Физмат; «Mogerы Excel», Передовая инженерная школа.

В этом году квест проводился в рамках программы «Комплекс адаптационных мероприятий "Старт"» — одного из семи проектов ПсковГУ, реализуемых при поддержке Росмолодёжь.Гранты в рамках проекта «вМесте».