Квест «Первый пошёл» прошёл в ПсковГУ одиннадцатый раз подряд

В Псковском государственном университете одиннадцатый раз подряд прошёл квест «Первый пошёл». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПсковГУ.
Фото здесь и далее: ПсковГУ
Первокурсники зачитывали клятву студента, выполняли творческие задания, соревновались в спорте.
- «Квазар на шпильках», Институт образования и социальных наук;
- «Штаны Пифагора», Физмат;
- «Mogerы Excel», Передовая инженерная школа.
В этом году квест проводился в рамках программы «Комплекс адаптационных мероприятий "Старт"» — одного из семи проектов ПсковГУ, реализуемых при поддержке Росмолодёжь.Гранты в рамках проекта «вМесте».