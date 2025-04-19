Общество

110 случаев незаконного ввоза в ручной клади и багаже растительной продукции пресекли в Псковской области

С начала 2025 года государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска, расположенных на государственной границе РФ в Псковской области, пресекли 110 случаев незаконного ввоза в ручной клади и багаже физических лиц продукции растительного происхождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Основным видом нарушений стало отсутствие фитосанитарного сертификата на перевозимую продукцию и нарушение временных ограничений на ввоз на территорию Российской Федерации всей растительной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих из Республики Молдова. Всего должностными лицами ведомства запрещено к ввозу 313 кг и 755 штук подкарантинной продукции.

С нарушениями законодательства в сфере карантина растений на территорию Российской Федерации из стран Европейского союза пытались ввезти яблоки, виноград, горшечные растения, а из Республики Молдова — чернослив, муку, грецкие орехи, яблоки, фасоль, чеснок, картофель, семенной и посадочный материал.

Вся указанная продукция растительного происхождения возвращена на сопредельные территории.