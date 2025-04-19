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«Постскриптум»: Варяги в политике, будущее ПсковГУ и отключение отопления. ВИДЕО

21.04.2025 18:04|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 апреля. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Олег Добрынин.

Основные темы программы сегодня:

  • Дело Ильиной: ректора ПсковГУ оставили под арестом. В вузе новый руководитель.
  • Возвращаются привычные форматы Дня Победы – парад и Бессмертный полк в очном режиме.
  • Газовая неделя: парламентский час, Вечный огонь и газопровод-отвод.
  • Когда завершать отопительный сезон в Пскове? Узнаем сегодня.
  • Политические «варяги» - на праймериз «Единой России» в областном центре заявился представитель крупного бизнеса из северной столицы – комментарии нашего политического обозревателя Александра Савенко.
Источник: Псковская Лента Новостей
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