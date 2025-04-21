Общество

Счетная палата раскритиковала «Почту России» за задержку пенсий

Счетная палата в своем отчете предлагает правительству поручить Минтруду и Социальному фонду представить предложения по изменению законодательства, чтобы установить денежную компенсацию пенсионерам за несвоевременную выплату пособий.

Во время проверки компании аудиторы выявили, что в 2020-м — начале 2025 года «Почта России» не раз нарушала сроки доставки пенсий, которые установлены Соцфондом. Впрочем, таких случаев немного: например, в 2024 году доставку пенсии задерживали 52 раза на один-два дня. По закону, «Почта России» должна доставлять пенсию не позднее следующего дня после поступления денег от местного Соцфонда, пишут «Известия».

Основная предпосылка к тому, что выплату задерживают — возможность для «Почты России» извлечения дохода от размещения целевых средств, считает контрольный орган.

«Учитывая наличие фактов нарушений сроков доставки пенсий и пособий в 2021–2024 годах, введение механизма компенсации за несвоевременную доставку пенсий и пособий будет способствовать повышению ответственности «Почты России» в части соблюдения сроков доставки», — следует из отчета Счетной палаты.