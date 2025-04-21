Общество

Власти обсуждают возможность использования маткапитала на «семейные инвестиции»

В России обсуждают новый вариант использования маткапитала. Предлагается разрешить тратить эти деньги на продукты так называемых «семейных инвестиций». А именно — на накопительное страхование жизни (НСЖ) и программу долгосрочных сбережений (ПДС). Информацию подтвердил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он положительно оценил инициативу. По его словам, это была бы хорошая поддержка семейных инвестиций.

«Сейчас мы рассматриваем различные варианты продукта для «семейных инвестиций» и анализируем, как они могут работать на практике. Ведутся обсуждения различных конфигураций продукта, а также дополнительных льгот и стимулов. Одно из предложений — разрешить использовать материнский капитал для семейных инструментов сбережений, в частности для семейного накопительного страхования жизни. Тема достаточно сложная, но, по предварительной информации, Минфин поддерживает эту идею», — сообщил «Известиям» вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию жизни Глеб Яковлев.

Обсуждается и возможность использовать маткапитал для финансирования ИИС-3, открываемого для ребенка по программе «семейных инвестиций», которую предложил президент, сообщил президент ассоциации участников фондового рынка НАУФОР Алексей Тимофеев, пишут «Известия».

Проработать запуск программы семейных сбережений президент России Владимир Путин поручил в декабре 2024 года.

Идею позволить использовать маткапитал для продукта семейных сбережений поддержали в «Росгосстрах Жизни», «МАКС-Жизнь», «Совкомбанк Страховании Жизни», «Ренессанс Жизнь» и Freedom Finance Global.