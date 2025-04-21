Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Образование для учащихся с инвалидностью
Великие Луки к 80-летию Победы
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Задержание ректора ПсковГУ
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Непростая «пятилетка» профсоюза госучреждений
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
«Учитель года»: В школе по любви
Весенние запреты В Псковской области
 
 
 
ещё Общество 21.04.2025 17:370 Дожди и мокрый снег ожидаются в Псковской области к выходным 22.04.2025 12:390 Городской офис завода «Титан-Полимер» подвел итоги первого года работы 22.04.2025 12:370 На должность прокурора Новоржевского района назначена Ирина Колчева 22.04.2025 12:350 ИИ помог россиянке выиграть в лотерею 36 млн рублей 22.04.2025 12:320 На профсоюзный квиз «Маёвка» приглашают псковичей на праздник Первомая 22.04.2025 12:160 Ввоз более чем 300 тысяч яблонь из Сербии запретили в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 15.04.2025 12:300 Назначен новый руководитель управления Госавтоинспекции Псковской области 18.04.2025 11:370 Временно исполняющим обязанности ректора ПсковГУ назначен Сергей Николаев 15.04.2025 15:580 Апелляционная жалоба на меру пресечения ректору ПсковГУ поступила в областной суд 18.04.2025 15:522 Ректора ПсковГУ не отпустили под домашний арест 18.04.2025 12:250 По делу Натальи Ильиной и другим лицам возможны дополнительные решения — прокуратура
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

ИИ помог россиянке выиграть в лотерею 36 млн рублей

22.04.2025 12:35|ПсковКомментариев: 0

Жительница Нижегородской области выиграла 36 миллионов рублей в лотерею «Рапидо Про» благодаря искусственному интеллекту, рассказали в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей «Столото».

«Анастасия Синицына из Нижегородской области участвует в лотереях, покупая билеты онлайн, месяц девушка покупала билеты наугад, но потом поняла, что нужно менять подход к участию, за числовой комбинацией для билета она обратилась к нейросети, которая посоветовала ей выбрать числа 18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7 для первого поля, и число два — для второго. Так, по итогам 325497-м тиража Анастасия выиграла многомиллионный суперприз — 36 151 743 рубля», — сообщили в компании.

В «Столото» добавили, что девушка также сверилась со специальным гороскопом, который сообщал, что ее знаку зодиака больше всего везет именно в этой лотерее.

«Как только начала участвовать в лотереях и выиграла первые 300 рублей, я поняла, что истории победителей не врут и выиграть возможно. Когда мне пришло СМС-уведомление о выигрыше, я открыла приложение и замерла. Было ощущение, что мир встал на паузу. Позвонила другу, чтобы узнать, что мне делать и в ответ услышала от него, что теперь остается только жить счастливо», — заявила победительница.

Выигрыш Анастасия планирует потратить на покупку жилья, а также помочь с ремонтом маме. Кроме того, поедет в Китай, купит себе ноутбук и бытовую технику, пишет РИА Новости

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Не пора ли отключать отопление?
В опросе приняло участие 95 человек
22.04.2025, 12:390 Городской офис завода «Титан-Полимер» подвел итоги первого года работы 22.04.2025, 12:370 На должность прокурора Новоржевского района назначена Ирина Колчева 22.04.2025, 12:350 ИИ помог россиянке выиграть в лотерею 36 млн рублей 22.04.2025, 12:320 На профсоюзный квиз «Маёвка» приглашают псковичей на праздник Первомая
22.04.2025, 12:190 В деревнях Новоржевского округа началось грейдирование дорог 22.04.2025, 12:160 Ввоз более чем 300 тысяч яблонь из Сербии запретили в Псковской области 22.04.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Валерием Гарбузовым 22.04.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 22 апреля
22.04.2025, 11:590 На весеннюю пробежку приглашают псковичей 22 апреля 22.04.2025, 11:580 Louis Vuitton зарегистрировал новый товарный знак в России 22.04.2025, 11:560 Маршрут трех автобусов изменят в период весенней ярмарки в Великих Луках 22.04.2025, 11:410 Чат психологической поддержки семей и участников СВО переходит на круглосуточный режим работы
22.04.2025, 11:370 Реставраторы заполняют трещины в сводах Серафимовского придела Троицкого собора в Пскове 22.04.2025, 11:260 Ведущие к воинским захоронениям дороги ремонтируют в Псковской области 22.04.2025, 11:170 Завод «ЗЭТО» провел переговоры с индонезийскими партнёрами на бизнес-форуме в Джакарте 22.04.2025, 11:110 ИТ-холдинг Т1: Через десять лет писать код будут не программисты 
22.04.2025, 11:040 Открылось 70-е заседание научной конференции «Археология и история Пскова и Псковской земли» 22.04.2025, 10:510 В Пскове мужчину приговорили к исправительным работам за обжиг оплетки проводов на Вечном огне 22.04.2025, 10:420 «Кузница»: Весенние коммунальные заботы Пскова 22.04.2025, 10:390 В РФ выдачи льготной ипотеки в марте упали на 44%
22.04.2025, 10:350 Футболисты «Луки-Энергии» проведут домашний матч с командой «Балтика-2» 22.04.2025, 10:300 Больше тысячи рублей на карманные расходы дают псковские родители старшеклассникам — опрос 22.04.2025, 10:180 Хозпостройка горела на улице Полковой в Пскове 22.04.2025, 10:160 Пенсионеры незаконно поймали почти 80 рыб в Псковском озере
22.04.2025, 10:080 «Особое мнение» Валерия Гарбузова: 100 дней президентства Трампа 22.04.2025, 10:030 Северное сияние запечатлели над Изборском 22.04.2025, 09:560 Почти 25 тысяч девятиклассников планируют два ОГЭ вместо четырех 22.04.2025, 09:450 Артиллерийский снаряд идентифицировали вблизи псковской деревни Ореховичи
22.04.2025, 09:430 ПЛН-25. Миллениум 22.04.2025, 09:390 В РФ пенсионерам досрочно перечислят пенсии за май 22.04.2025, 09:390 Дом, веранда и сарай сгорели в Пушкинских Горах 22.04.2025, 09:300 Насильник из Калининграда похитил рюкзак у псковича
22.04.2025, 09:000 Заключенного колонии в псковской Середке осудили на 7 лет за оправдание терроризма 22.04.2025, 08:420 Скончался скульптор, автор памятника княгини Ольги в Пскове Зураб Церетели 22.04.2025, 08:400 Власти обсуждают возможность использования маткапитала на «семейные инвестиции» 22.04.2025, 08:200 Прием на платное образование в вузы могут ограничить уже в 2026 году
22.04.2025, 08:000 Счетная палата раскритиковала «Почту России» за задержку пенсий 22.04.2025, 07:440 Туман ожидается по Псковской области ближайшие 2 часа 22.04.2025, 07:300 Международный день Матери-Земли отмечают 22 апреля 22.04.2025, 07:000 Сплетничать и лгать запрещено во второй день Светлой седмицы
21.04.2025, 22:000 Восстанавливаются ли легкие после вейпинга, рассказал врач 21.04.2025, 21:530 В Ватикане назвали причину смерти папы римского Франциска 21.04.2025, 21:400 Стартовал прием заявок на пятый форум «Сильные идеи для нового времени» 21.04.2025, 21:200 Кратковременные включения электросирен в Великих Луках продолжатся до 30 апреля
21.04.2025, 21:002 Жители Псковской области могут выбрать проекты благоустройства общественных территорий 21.04.2025, 20:510 Ушла из жизни последняя из рода Строгановых 21.04.2025, 20:400 Самый массовый за последнее время субботник «Единой России» прошел в Великих Луках 21.04.2025, 20:200 110 случаев незаконного ввоза в ручной клади и багаже растительной продукции пресекли в Псковской области
21.04.2025, 20:020 Рейтингомер: два ректора, один прокурор и бесценный кампус на «проклятом месте». ВИДЕО 21.04.2025, 19:500 Краснокнижного орлана-белохвоста сфотографировали в Полистовском заповеднике 21.04.2025, 19:390 Большинство респондентов ПЛН для вывода ПсковГУ из кризиса предлагает вернуть уволенных специалистов 21.04.2025, 19:160 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 апреля
21.04.2025, 19:070 Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали унификацию правил исчисления страхового стажа 21.04.2025, 18:560 Пятый выпуск проекта АНО «Сила юности» - «Потягнем за Отечество!» посвящен Герою Советского Союза Арнольду Мери 21.04.2025, 18:550 Юрист назвала способ получить максимальные выплаты отпускных в мае 21.04.2025, 18:471 Рейтингомер: два ректора, один прокурор и бесценный кампус на «проклятом месте»
21.04.2025, 18:270 Псковские таможенники нашли в вагоне тайники и изъяли 2268 пачек сигарет 21.04.2025, 18:170 Коммунисту Михаилу Вяткину объявлен строгий выговор 21.04.2025, 18:160 В Пскове пройдёт интеллектуальное ориентирование «Никто не забыт, ничто не забыто» 21.04.2025, 18:140 За неделю псковские росгвардейцы изъяли 21 единицу оружия
21.04.2025, 18:040 «Постскриптум»: Варяги в политике, будущее ПсковГУ и отключение отопления. ВИДЕО 21.04.2025, 17:510 Антон Мороз: Зачем я иду на выборы в Псковскую гордуму 21.04.2025, 17:370 Дожди и мокрый снег ожидаются в Псковской области к выходным 21.04.2025, 17:250 Манипулятор столкнулся с кроссовером на площади Героев-Десантников в Пскове. ВИДЕО
21.04.2025, 17:120 Псковские преподаватели, школьники и их родители могут повысить грамотность в области применения ИИ 21.04.2025, 16:580 Утвержден перечень дефицитных врачебных специальностей в Псковской области 21.04.2025, 16:460 Александр Козловский: Работа органов МСУ играет ключевую роль в формировании сильного и сплочённого общества 21.04.2025, 16:320 Литургии и крестные ходы на Пасху прошли в 124 храмах и церквях Псковской области
21.04.2025, 16:280 К выходным в Псковской области прогнозируется похолодание 21.04.2025, 16:250 Концепцию ботанического сада в Пушкиногорье озвучат на конференции в «Михайловском» 21.04.2025, 16:240 Всероссийский проект «Истоки.Школа» пройдёт в Пскове 21.04.2025, 16:180 Лучших чтецов и исполнителей военной песни определили в Псковском филиале Университета ФСИН
21.04.2025, 16:140 Георгий Пономарев о победе в Sportan Race: Люблю выстёбываться, а для этого нужны поводы 21.04.2025, 16:100 Выпускники колледжей смогут поступать в вузы без ЕГЭ только по своему профилю 21.04.2025, 16:090 Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем местного самоуправления 21.04.2025, 16:060 Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 «Псков» 22 апреля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru