Общество

ИИ помог россиянке выиграть в лотерею 36 млн рублей

Жительница Нижегородской области выиграла 36 миллионов рублей в лотерею «Рапидо Про» благодаря искусственному интеллекту, рассказали в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей «Столото».

«Анастасия Синицына из Нижегородской области участвует в лотереях, покупая билеты онлайн, месяц девушка покупала билеты наугад, но потом поняла, что нужно менять подход к участию, за числовой комбинацией для билета она обратилась к нейросети, которая посоветовала ей выбрать числа 18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7 для первого поля, и число два — для второго. Так, по итогам 325497-м тиража Анастасия выиграла многомиллионный суперприз — 36 151 743 рубля», — сообщили в компании.

В «Столото» добавили, что девушка также сверилась со специальным гороскопом, который сообщал, что ее знаку зодиака больше всего везет именно в этой лотерее.

«Как только начала участвовать в лотереях и выиграла первые 300 рублей, я поняла, что истории победителей не врут и выиграть возможно. Когда мне пришло СМС-уведомление о выигрыше, я открыла приложение и замерла. Было ощущение, что мир встал на паузу. Позвонила другу, чтобы узнать, что мне делать и в ответ услышала от него, что теперь остается только жить счастливо», — заявила победительница.

Выигрыш Анастасия планирует потратить на покупку жилья, а также помочь с ремонтом маме. Кроме того, поедет в Китай, купит себе ноутбук и бытовую технику, пишет РИА Новости.