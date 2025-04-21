ФСБ напоминает псковичам об ответственности за нарушение правил охоты в приграничной зоне

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области обращает внимание граждан, осуществляющих охоту на приграничной территории Псковской области в пределах Гдовского, Печорского, Палкинского, Пыталовского, Красногородского, Себежского, Невельского и Усвятского районов, о необходимости соблюдения правил пограничного режима, утвержденных приказом ФСБ России от 7 августа 2017 года №454 «Об утверждении Правил пограничного режима» (с изменениями и дополнениями), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе пограничного управления.
Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
Осуществление хозяйственной, промысловой и иной деятельности, в том числе охоты, в пятикилометровой полосе местности вдоль государственной границы возможно только в светлое время суток и только на основании разрешения пограничных органов или их подразделений.
Для охоты в остальной части пограничной зоны не позднее чем за 3 суток граждане или организации обязаны письменно уведомить об этом пограничный орган или его подразделение (рекомендуемый образец приведен в приложении №3 к Правилам пограничного режима).
Пограничное управление напоминает гражданам, что при пребывании в пограничной зоне запрещается:
Нарушение установленных правил пограничного режима влечет за собой административную ответственность.
Заявления на получение разрешения на ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне, а также пропуск в пограничную зону, могут подаваться в форме электронных сообщений на адрес электронной почты пограничного управления: – pu.pskovobl@fsb.ru, через интернет-портал «Госуслуги», путем направления почтовых отправлений в адрес пограничного управления: индекс 180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 113,а также личного обращения в бюро пропусков пограничного управления (режим работы: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00).
Бланки заявлений можно найти в приказе ФСБ России от 28 февраля 2023 года № 102 «Об утверждении Порядка выдачи пограничными органами индивидуальных или коллективных пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, на проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, на содержание и выпас скота в пограничной зоне, на промысловую, исследовательскую, изыскательную и иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, в пределах которых установлен пограничный режим».
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