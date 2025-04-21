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Общество

ФСБ напоминает псковичам об ответственности за нарушение правил охоты в приграничной зоне

22.04.2025 14:51|ПсковКомментариев: 0

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области обращает внимание граждан, осуществляющих охоту на приграничной территории Псковской области в пределах Гдовского, Печорского, Палкинского, Пыталовского, Красногородского, Себежского, Невельского и Усвятского районов, о необходимости соблюдения правил пограничного режима, утвержденных приказом ФСБ России от 7 августа 2017 года №454 «Об утверждении Правил пограничного режима» (с изменениями и дополнениями), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе пограничного управления.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Осуществление хозяйственной, промысловой и иной деятельности, в том числе охоты, в пятикилометровой полосе местности вдоль государственной границы возможно только в светлое время суток и только на основании разрешения пограничных органов или их подразделений.

Для охоты в остальной части пограничной зоны не позднее чем за 3 суток граждане или организации обязаны письменно уведомить об этом пограничный орган или его подразделение (рекомендуемый образец приведен в приложении №3 к Правилам пограничного режима).

Пограничное управление напоминает гражданам, что при пребывании в пограничной зоне запрещается:

  • находиться в стометровой полосе местности прилегающей к государственной границе (на суше – круглосуточно, на озерном и речных участках с наступлением темного времени суток (с захода до восхода солнца);
  • вести разговоры с лицами, находящимися на территории сопредельного государства, принимать от них или передавать им какие-либо вещи, предметы (грузы) или сигналы;
  • вести стрельбу из любого вида оружия в направлении территории сопредельного государства;
  • осуществлять фото- и видеосъемку пограничных нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений, других объектов пограничного управления, в том числе с использованием беспилотных воздушных судов;
  • повреждать, уничтожать и (или) портить установленные предупреждающие знаки, инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, технику и вооружение, другие объекты Пограничного управления, а также осуществлять какие-либо действия в отношении них.

Нарушение установленных правил пограничного режима влечет за собой административную ответственность.

Заявления на получение разрешения на ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне, а также пропуск в пограничную зону, могут подаваться в форме электронных сообщений на адрес электронной почты пограничного управления: – pu.pskovobl@fsb.ru, через интернет-портал «Госуслуги», путем направления почтовых отправлений в адрес пограничного управления: индекс 180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 113,а также личного обращения в бюро пропусков пограничного управления (режим работы: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00).

Бланки заявлений можно найти в приказе ФСБ России от 28 февраля 2023 года № 102 «Об утверждении Порядка выдачи пограничными органами индивидуальных или коллективных пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, на проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, на содержание и выпас скота в пограничной зоне, на промысловую, исследовательскую, изыскательную и иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, в пределах которых установлен пограничный режим».

Контактные телефоны для получения дополнительной информации:

  • 8 (8112) 69-82-67, 69-82-51 (бюро пропусков Пограничного управления ФСБ России по Псковской области);
  • 8 (81148) 2-42-20 (дежурный отдела в г. Печоры);
  • 8 (81147) 2-18-05 (дежурный отдела в г. Пыталово);
  • 8 (81140) 2-27-97 (дежурный отдела в г. Себеже).
Источник: Псковская Лента Новостей
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