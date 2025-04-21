МегаФон развернул высокоскоростной Wi-Fi в горном кластере Сочи

Туристы и сотрудники курорта «Газпром Поляна» теперь могут бесплатно пользоваться цифровыми сервисами. Инженеры МегаФона совместно с ПАО «Газпром» реализовали проект по установке Wi-Fi зоны, обеспечивающей посетителям курорта доступ к высокоскоростному интернету, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании МегаФон.
Фото: «Газпром Поляна»
Новые современные Wi-Fi точки охватывают более двух километров территорий в нижней части курорта — от торгово-развлекательного комплекса «Галактика» до нижних станций канатных дорог «Лаура» и «Альпика». Проектирование размещения свыше 50 точек доступа выполнено с учётом анализа посещаемости локаций. Их равномерное распределение обеспечивает гостей и персонал скоростным интернетом до 200 Мбит/с. Основное подключение происходит через сеть курорта «Газпром Поляна», однако при повышенной нагрузке задействуется инфраструктура МегаФона. Для этого специалисты оператора на постоянной основе проводят мониторинг состояния сети и осуществляют оперативную техническую поддержку.
Реализация проекта позволяет пользователям сократить расход интернет-трафика и бесплатно делиться фотографиями и видео, вести прямые трансляции. Для подключения нужен только гаджет с поддержкой Wi-Fi. Авторизация проходит при помощи регистрации через СМС или звонок. К интернету могут подключиться все желающие, независимо от их мобильного оператора. Услуга дает возможность присоединить одновременно около десяти тысяч человек.
«Совместно с МегаФоном мы создали одну из самых современных и быстрых Wi-Fi зон в Краснодарском крае, обеспечивающую стабильный и высокоскоростной интернет на территории всего курорта. Это стратегически важный шаг, направленный на повышение комфорта гостей и сотрудников. Скорость до 200 Мбит/с дает возможность отправлять любые объемы информации, фотографии и видеофайлы, общаться с близкими и быстро решать сложные рабочие вопросы. Мы прогнозируем рост турпотока на 15% и сможем всех обеспечить качественной связью. Развитие цифровой инфраструктуры остается для нас одним из приоритетных направлений, и мы будем продолжать инвестировать в технологии, чтобы курорт “Газпром Поляна” оставался лидером в сфере гостеприимства», — говорит начальник службы маркетинга и рекламы курорта «Газпром Поляна» Инна Искратова.
Согласно анализу обезличенных данных абонентов МегаФона, только с начала года туристический поток в район горнолыжного курорта «Газпром Поляна» вырос на 21% в сравнении со средними показателями прошлого года. Активнее других стали путешественники из Москвы, Ленинградской, Самарской, Свердловской и Нижегородской областей. Наиболее длинный маршрут проделали путешественники из Тюмени, ХМАО‑Югры и ЯНАО.
Ранее инженеры оператора модернизировали порядка 80 базовых станций в горном кластере Сочи. Работы затронули посёлки Эсто‑Садок и Красная Поляна, жилые кварталы, зоны отдыха, торговые комплексы, медицинские учреждения и железнодорожные пути.