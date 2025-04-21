Общество

В Рособрнадзоре предупредили о мошенничестве с фейковыми ответами на ЕГЭ и ОГЭ

Интернет-мошенники обещают направить реальные ответы на ЕГЭ и ОГЭ, но схема заканчивается уже на этапе направления аванса в их адрес, предупредили в Рособрнадзоре.

«Платные услуги по предоставлению якобы реальных ответов к ОГЭ и ЕГЭ в интернете предлагают уже более 10 лет. Мошенники из года в год обещают дать решение заданий КИМ или направить реальные КИМ ОГЭ и ЕГЭ. Данная схема заканчивается уже на этапе направления аванса в их адрес», - сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что Рособрнадзор настоятельно рекомендует не поддаваться на эти фейковые предложения и пользоваться только официальными источниками: сайтом ФИПИ, разделом «Навигатор ГИА» на сайте Рособрнадзора. На этих сайтах размещены демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ и ЕГЭ по всем учебным предметам, открытые банки заданий ОГЭ и ЕГЭ, открытые варианты ЕГЭ досрочного периода, видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ по всем предметам, добавили в ведомстве, пишет ТАСС.