Общество

Всемирный день книги и авторского права отмечают 23 апреля

Всемирный день книги и авторского права празднуют 23 апреля.

В 1616 году скончались выдающиеся представители мировой литературы: Мигель де Сервантес Сааведра, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Этот день также отмечен значимыми датами в жизни других известных авторов: Мориса Дрюона, Хальдоура Лакснесса, Жозефа Пла и Мануэля Мехии Вальехо, которые либо родились, либо умерли в этот день.

Вполне естественно, что проходившая в 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества. Тогда и был учрежден Всемирный день книги и авторского права и Премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской литературе.

Решение было принято с целью просвещения, развития осознания культурных традиций, а также с учётом того, что книги являются наибольшим средством распространения знания, самым надёжным способом его сохранения, пишет calend.ru.

В настоящее время День книги отмечают в более чем ста странах миллионы людей, объединенных в сотни различных ассоциаций, его отмечают в школах и университетах, государственных учреждениях образования и культуры, профессиональных организациях и на частных предприятиях. За этот продолжительный период времени Всемирный день книги и авторского права сделал друзьями книги большое число людей, принадлежащих к различным культурам, на всех континентах; он способствовал также укреплению охраны авторских прав.

В ЮНЕСКО отмечают, что при активном участии всех заинтересованных сторон: писателей, издателей, преподавателей, библиотекарей, общественных и частных учреждений, гуманитарных НПО и средств массовой информации, а также всех тех, кто мотивирован на совместную работу в рамках международного праздника книг и писателей, Всемирной день книги и авторского права стал платформой для сплочения миллионов людей во всем мире.

Существует еще одна традиция у сегодняшнего праздника — ежегодно, начиная с 2001 года, в этот день называется город, которому присвоено звание Мировой столицы книги (присуждается на 1 год). В отборочный комитет входят представители ЮНЕСКО и трех международных профессиональных книгоиздательских организаций — Международного союза издателей (МСИ), Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) и Международной федерации книготорговцев (МФК).

Присвоение этого звания является свидетельством желания городов содействовать развитию книгоиздательского дела и чтения, а также сотрудничества между основными партнерами в книгоиздательском деле. Мировыми столицами книги становились очень разные города: Мадрид (Испания), Александрия (Египет), Нью Дели (Индия), Монреаль (Канада), Богота (Колумбия), Бейрут (Ливан), Любляна (Словения), Буэнос Айрес (Аргентина), Ереван (Армения), Бангкок (Таиланд), Порт-Харкорт (Нигерия), Вроцлав (Польша), Афины (Греция), Шарджи (ОАЭ), Тбилиси (Грузия), Гвадалахара (Мексика), Аккра (Гана), Страсбург (Франция) и другие.