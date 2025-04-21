Общество

Почти 4 тысячи случаев ОРВИ зафиксировали в Псковской области за неделю

3 992 случая ОРВИ выявили с 14 по 20 апреля в Псковской области. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 56,8%. В городе Пскове зарегистрировано 1627 случаев ОРВИ, или 40,7% от общего количества по региону, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы гриппозной и негриппозной этиологии. Зарегистрирован 41 случай гриппа. Лабораторно подтверждены грипп А и грипп В.

В целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыты Воронцовская средняя школа в Островском районе, а также 19 классов в семи школах и две группы в двух детских садах.