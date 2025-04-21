Общество

Игорь Иванов принял участие в заседании Генерального совета ФНПР

В большом зале Дворца труда профсоюзов в Москве 22 апреля состоялось заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России. От Псковского территориального объединения профсоюзов участие в работе принял председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фотографии: Псковский облсовпроф

В ходе заседания был рассмотрен ряд важных вопросов, в том числе об открытии представительств ФНПР в Херсонской и Запорожской областях и текущей ситуации на рынке труда и задачах профсоюзов.

Так, в постановлении Генерального совета ФНПР сказано об успешной реализации за три года ряда мер, предложенных профсоюзами в 2022 году. Это национализация стратегически важных предприятий и организаций, осуществление государственных инвестиций, принятие мер по деофшоризации экономики и прекращению оттока капитала, разработка мер по стимуляции трудоустройства молодежи и многих других.

По итогам Генеральный совет ФНПР постановил добиваться реализации комплекса мер в сферах достойной занятости российских граждан, непрерывного профессионального развития работников, оплаты труда и социального партнерства.