Общество

Образовательные организации Псковской области могут принять участие в 6-м сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Стартовал новый, шестой сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» — самого масштабного проекта для детей и подростков в России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Регистрация участников открыта на платформе до 30 мая. «Большая перемена» является флагманским проектом Движения Первых.

Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь), Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года «Большая перемена» стала частью национального проекта «Молодежь и дети».

В конкурсе предусмотрено 12 направлений («вызовов») — от науки и технологий до искусства и творчества. Единая тема всех конкурсных этапов шестого сезона — «От мечты к свершениям». В этом году у участников «Большой перемены» появится шанс рассказать о своей самой заветной мечте и вместе с командой единомышленников сделать первый шаг к ее реализации. В Год защитника Отечества, объявленном Президентом России Владимиром Путиным, и год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отдельные новые задания на каждом этапе конкурса будут посвящены теме «Памяти поколений».

Второй год подряд в конкурсе «Большая перемена» проводится отдельный командный трек для образовательных организаций, который проходит в два этапа: дистанционный и очный. Каждая команда, состоящая из одного педагога и четырех обучающихся, представляет свою

школу, колледж техникум или организацию дополнительного образования.

В рамках дистанционного этапа команды разрабатывают идеи проектов, направленных на развитие компетенций, выявление и сопровождение талантов. По итогам экспертной оценки 200 команд выйдут в финал трека, который пройдёт в августе в Красноярске. В очном финальном этапе участникам предстоит решить задания, связанные с доработкой представленных ранее проектов.

Финал трека проводится при поддержке Правительства Красноярского края. На основе оценки финальных проектов и результатов обучающихся образовательных учреждений, полученных на индивидуальных треках «Большой перемены», 50 школ, учреждений СПО и дополнительного образования получат по 2 миллиона рублей на реализацию проектов по развитию образовательной инфраструктуры, где дети и подростки смогут раскрывать свой потенциал и таланты. 200 педагогов — руководителей команд-финалистов трека — смогут принять участие в образовательной программе для наставников.

Генеральные партнеры Всероссийского конкурса «Большая перемена» — ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Росатом», Сбербанк, VK, Госкорпорация «Роскосмос». Конкурс входит в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».