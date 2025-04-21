Учения по действиям при выявлении больного холерой проходят в Псковской области

Межведомственные учения по отработке первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на холеру проходят в Псковской области сегодня, 23 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
В тренировочном занятии примут участие представители управления Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области, комитета по здравоохранению Псковской области, Псковской областной инфекционной клинической больницы, Псковской станции скорой медицинской помощи, Псковской городской поликлиники, ПсковГУ.
Цель учений – отработать навыки межведомственного взаимодействия медицинских организаций, учреждений Роспотребнадзора, иных заинтересованных служб и ведомств, организаций при проведении первичных противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного холерой.