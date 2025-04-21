Общество

На восемь месяцев лишили свободы псковичку за неуплату алиментов

Восемь месяцев лишения свободы назначили псковичке за неуплату алиментов на сумму 821 616,88 рубля, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Прокуратура города поддержала обвинение в отношении 49-летней жительницы, имеющей непогашенную судимость за совершение аналогичного преступления, которая без уважительных причин не выплачивала алименты на содержание своего ребенка.

Задолженность по алиментам составила 41 808,75 рубля, а общая сумма долга по исполнительному производству - 821 616,88 рубля.

С учетом данных о личности осужденной, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд, признав ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ, то есть в неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно, назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.