Общество

50% псковичей уважают своего руководителя – опрос

50% псковичей уважают своего руководителя. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные экономически активные горожане из Пскова, имеющие руководство.

Каждый второй работающий пскович (50%) выражает уважение к своему непосредственному руководителю. Примечательно, что среди молодежи до 35 лет такое чувство встречается чаще, чем среди тех, кто старше (52% против 47—48% соответственно). 25% псковичей демонстрируют нейтральное отношение к своим начальникам. При этом мужчины чаще женщин утверждают, что не испытывают никаких чувств по отношению к руководству (27% против 22%). Еще чаще о равнодушном отношении говорили горожане с доходом от 100 тысяч рублей (32%).

4% опрошенных испытывают симпатию к своему начальнику. О том, что ненавидят руководство, заявили 3% респондентов. Лишь 1% псковичей говорит о любви к своему непосредственному руководителю.