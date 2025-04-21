Общество

Андрей Горкунов: В Интернете зачастую продают небезопасное мясо диких животных

Многие объявления о продаже мяса диких животных являются незаконными, и эта проблема требует внимания со стороны региональных и федеральных властей. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказал заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Андрей Горкунов.

«На самом деле, это очень тяжелый вопрос. Мы с прискорбием наблюдаем множество объявлений о продаже дикого мяса, но, к сожалению, следует отметить, что в большинстве случаев это незаконно добытая продукция», — отметил Андрей Горкунов.

Он подчеркнул, что проблема существует и решается совместно с региональными и федеральными властями.

«Это вопрос контроля за распространением такой продукции. Я бы не рекомендовал людям приобретать такую продукцию прежде всего из этических соображений. С другой стороны, такие добытые животные не проходят экспертизу на пригодность для употребления в пищу», — добавил он.

Андрей Горкунов также отметил, что отсутствие должного контроля может привести к серьезным последствиям для здоровья потребителей.