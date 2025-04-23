Общество

Семейным студентам будут в приоритетном порядке выдавать комнаты в общежитиях

Студентам, которые состоят в браке или имеют детей, в приоритетном порядке будут выдавать комнаты в общежитиях. Такие изменения в закон «Об образовании» должен внести 24 апреля комитет Госдумы по молодежной политике в нижнюю палату парламента.

«Сегодня около 3% студентов состоят в браке, хотя, согласно опросам, около 60% хотели бы завести семью», — говорится в пояснительной записке к документу со ссылкой на данные Института изучения детства, семьи и воспитания.

В случае принятия закона студенческие семьи получат приоритетное право на получение жилья и смогут проживать в нем, даже если супруги учатся в разных вузах, отметил председатель комитета Артем Метелев.

Сейчас основания для признания студентов нуждающимися в общежитии закрепляются в локальных правовых актах вузов. Но это может приводить к нарушению прав отдельных групп обучающихся, следует из пояснительной записки, пишут «Известия».

Также, согласно законопроекту, вузы предлагается наделить правом прекращать договор найма, если студент больше трех месяцев не появлялся без уважительной причины.