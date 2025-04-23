Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Образование для учащихся с инвалидностью
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Великие Луки к 80-летию Победы
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Непростая «пятилетка» профсоюза госучреждений
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
«Учитель года»: В школе по любви
Задержание ректора ПсковГУ
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Весенние запреты В Псковской области
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
 
 
 
ещё Общество 23.04.2025 17:420 Псковская область присоединится к всероссийскому субботнику 24.04.2025 09:300 ФНС собрала рекордную сумму с банкротов 24.04.2025 09:150 «Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН 24.04.2025 09:000 Семейным студентам будут в приоритетном порядке выдавать комнаты в общежитиях 24.04.2025 08:400 Шашлычный набор в мае обойдется в 3,5 тысяч рублей 24.04.2025 08:200 Автопробег, квиз и концерт организуют псковские профсоюзы в праздник Первомая
 
 
 
Самое популярное 18.04.2025 11:370 Временно исполняющим обязанности ректора ПсковГУ назначен Сергей Николаев 21.04.2025 18:471 Рейтингомер: два ректора, один прокурор и бесценный кампус на «проклятом месте» 18.04.2025 12:250 По делу Натальи Ильиной и другим лицам возможны дополнительные решения — прокуратура 18.04.2025 15:522 Ректора ПсковГУ не отпустили под домашний арест 21.04.2025 15:292 Стон по отоплению
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Семейным студентам будут в приоритетном порядке выдавать комнаты в общежитиях

24.04.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Студентам, которые состоят в браке или имеют детей, в приоритетном порядке будут выдавать комнаты в общежитиях. Такие изменения в закон «Об образовании» должен внести 24 апреля комитет Госдумы по молодежной политике в нижнюю палату парламента.

«Сегодня около 3% студентов состоят в браке, хотя, согласно опросам, около 60% хотели бы завести семью», — говорится в пояснительной записке к документу со ссылкой на данные Института изучения детства, семьи и воспитания.

В случае принятия закона студенческие семьи получат приоритетное право на получение жилья и смогут проживать в нем, даже если супруги учатся в разных вузах, отметил председатель комитета Артем Метелев.

Сейчас основания для признания студентов нуждающимися в общежитии закрепляются в локальных правовых актах вузов. Но это может приводить к нарушению прав отдельных групп обучающихся, следует из пояснительной записки, пишут «Известия».

Также, согласно законопроекту, вузы предлагается наделить правом прекращать договор найма, если студент больше трех месяцев не появлялся без уважительной причины.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Не пора ли отключать отопление?
В опросе приняло участие 236 человек
24.04.2025, 09:390 Два бесхозных строения горели в новосокольнической деревне Монаково 24.04.2025, 09:300 ФНС собрала рекордную сумму с банкротов 24.04.2025, 09:150 «Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН 24.04.2025, 09:000 Семейным студентам будут в приоритетном порядке выдавать комнаты в общежитиях
24.04.2025, 08:400 Шашлычный набор в мае обойдется в 3,5 тысяч рублей 24.04.2025, 08:200 Автопробег, квиз и концерт организуют псковские профсоюзы в праздник Первомая 24.04.2025, 08:000 Конференция «За каждой спиною был свой Сталинград» состоится в Великих Луках 24 апреля 24.04.2025, 07:470 Пскович-корреспондент Никита Гольдин скончался в госпитале
24.04.2025, 07:300 Избегать тяжёлой работы советует в Светлый четверг народный календарь 24.04.2025, 07:000 Международный день солидарности молодежи отмечают 24 апреля 23.04.2025, 22:002 Путин поддерживает идею о полном прекращении огня, заявил Песков 23.04.2025, 21:490 Названа дата завершения отопительного сезона в Пскове
23.04.2025, 21:400 Ведущая радио ПЛН FM Ульяна Лаблюк завоевала 3 место в номинации всероссийского конкурса «На страже порядка» 23.04.2025, 21:210 Фотовыставка Андрея Смольникова «Время для тишины» открылась в Доме офицеров в Пскове 23.04.2025, 21:002 В церкви Николы со Усохи в Пскове реставраторы приступили к штукатурке фасадов четверика 23.04.2025, 20:410 Клещевой боррелиоз выявили в Псковской области 8 раз
23.04.2025, 20:220 Вечером 17 мая в Пскове пройдет Ночь музеев 23.04.2025, 20:020 Открытие выставки «ПсковАРТ – нам 20 лет». ФОТОРЕПОРТАЖ 23.04.2025, 19:420 Шестой кандидат выдвинулся на праймериз «Единой России» в Пскове 23.04.2025, 19:180 В ГД внесли законопроект об обязательном согласии соседей при сдаче жилья внаем
23.04.2025, 18:550 Достижения и перспективы аграрной отрасли региона впечатлили членов экономического комитета Собрания 23.04.2025, 18:490 «Зверьё моё»: Бернский зенненхунд — особенности и уход 23.04.2025, 18:470 «Собственной персоной»: Александр Козловский о подготовке к выборам, депутатской деятельности и 80-летии Победы. ВИДЕО 23.04.2025, 18:460 Тревожные симптомы при головной боли назвал врач
23.04.2025, 18:420 Музеи трудовой доблести были бы интересны для псковичей и туристов — Александр Козловский 23.04.2025, 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 апреля 23.04.2025, 18:361 В торгах на поставку питания в школы Калуги доказали картельный сговор 23.04.2025, 18:310 Денис Кузнецов рассказал, чем отличается тариф на вывоз ТКО для физических и юридических лиц
23.04.2025, 18:271 Александр Козловский: Формирование бюджета страны — очень сложная процедура 23.04.2025, 18:250 Полосу движения закроют у дома №1/3 по улице Советской в Пскове 28 апреля 23.04.2025, 18:240 Александр Козловский: Псковским колледжам сложно конкурировать в программе «Профессионалитет» 23.04.2025, 18:200 «Занимательная археология»: Изборск, или Причем тут Трувор? ВИДЕО
23.04.2025, 18:152 В Пскове предложили проводить рейды в рамках борьбы с нецензурной бранью среди детей  23.04.2025, 18:110 Путин наградил зампреда псковского филиала союза ветеранов Афганистана 23.04.2025, 18:090 Вопросы охраны объектов культурного наследия обсудили в законодательном комитете Собрания 23.04.2025, 18:010 «Беседка»: Всем ли хватит дичи? ВИДЕО
23.04.2025, 18:010 Пскович лишился автомобиля и отправился на обязательные работы за нетрезвую езду 23.04.2025, 17:490 До +18 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 24 апреля 23.04.2025, 17:470 Диктант Победы стал самым масштабным историческим тестированием в мире — Александр Козловский 23.04.2025, 17:440 Пасхальный концерт органной музыки из цикла «Только Бах…» состоится в Пскове
23.04.2025, 17:420 Псковская область присоединится к всероссийскому субботнику 23.04.2025, 17:400 Полосу движения закроют на пересечении улицы Максима Горького и Рижского проспекта в Пскове с 25 апреля 23.04.2025, 17:390 Александр Козловский рассказал о вкладе «Единой России» в празднование 80-летия Победы 23.04.2025, 17:310 Псковское дорожное законодательство приведут в соответствие с федеральным
23.04.2025, 17:160 Предприятиям Великих Лук не хватает 2,5 тысячи специалистов 23.04.2025, 17:090 Проблему использования нецензурной лексики детьми обсудили в Пскове 23.04.2025, 17:030 Школьника сбили на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Металлистов в Пскове 23.04.2025, 17:000 В Ленобласти ввели праздник в честь иконы, которая во время войны находилась в Пскове
23.04.2025, 16:550 Закон о бизнес-омбудсмене скорректируют в Псковской области 23.04.2025, 16:480 Презентация посвященной грамотам Елеазарова монастыря книги пройдет в Пскове 23.04.2025, 16:440 Александр Козловский: Рост промышленности в Псковской области важен для экономики страны 23.04.2025, 16:400 ФК «Псков» сыграл вничью с «ГУОР-Карелией»
23.04.2025, 16:320 Платформенный подход приходит на смену разрозненному методу внедрения ИИ 23.04.2025, 16:270 Регоператор по обращению с ТКО: Юрлица без договора на вывоз мусора могут попасть под приостановку деятельности 23.04.2025, 16:260 Помещения ЗАГСов в перинатальных центрах Пскова и Великих Лук передадут в пользование органов МСУ 23.04.2025, 16:190 Форум соотечественников «Псковская область: место, где хочется жить» пройдет в июне
23.04.2025, 16:170 Количество охотников в Псковской области сокращается с каждым годом 23.04.2025, 16:110 Александр Козловский: Высокие ставки кредитования — это вынужденная мера 23.04.2025, 16:080 Почти 6 тысяч жителей Псковской области уже проголосовали за объекты благоустройства 23.04.2025, 15:570 Мероприятия в память о ликвидаторах аварии в Чернобыле пройдут в Псковской области
23.04.2025, 15:541 Директор «Экогрупп»: Тариф на вывоз ТКО в Псковской области не покрывает всех расходов 23.04.2025, 15:470 Музыкант Денис Мацуев получил орден «За заслуги перед Отечеством» 23.04.2025, 15:440 Предоставление бойцам СВО участков в садоводствах поддержал законодательный комитет Собрания  23.04.2025, 15:330 Вторичка под 6% — мечты или реальность?
23.04.2025, 15:330 Псковский ТРК «Акваполис» отметит свое девятилетие 23.04.2025, 15:310 Александр Козловский: Оценку по «делу Ильиной» должны дать правоохранители 23.04.2025, 15:250 Андрей Горкунов: В Интернете зачастую продают небезопасное мясо диких животных 23.04.2025, 15:210 Два населенных пункта в Псковской области получат названия
23.04.2025, 15:112 Администрация Пскова требует демонтировать овощной ларек на улице Труда 23.04.2025, 15:000 Расчет размера выплаты на санаторно-курортное лечение псковских муниципальных служащих сделают единообразным 23.04.2025, 15:002 Антон Мороз: Псковская область для меня не чужой регион 23.04.2025, 14:450 Работающим родителям пересчитают НДФЛ, сообщил Котяков
23.04.2025, 14:330 Псковщина стала одним из самых читающих регионов Северо-Запада в 2024 году 23.04.2025, 14:200 Александр Козловский: Если Антон Мороз правильно выстроит свою работу, в Пскове его ждет успех 23.04.2025, 14:150 В Минсельхозе отметили рост производства вина 23.04.2025, 14:150 Предоставление участникам СВО земельных участков обсудили в соцкомитете Собрания
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru