Общество

Прощание с псковским военкором Никитой Гольдиным пройдет 25 апреля

Прощание с псковичом, корреспондентом телеканала «Звезда» и «Московского Комсомольца» Никитой Гольдиным состоится 25 апреля в храме Александра Невского, стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Фото: соцсети телеканала «Звезда» / корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин. Архивное фото

Церемония прощания начнется в 13:00.

Ранее Никита Гольдин получил тяжелое ранение в зоне СВО. В течение почти полутора месяцев журналист находился в медицинском учреждении в тяжелом состоянии, но скончался в госпитале.

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Никита Гольдин окончил Лицей экономики и основ предпринимательства №10 в Пскове.