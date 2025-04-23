Прощание с псковским военкором Никитой Гольдиным пройдет 25 апреля

Прощание с псковичом, корреспондентом телеканала «Звезда» и «Московского Комсомольца» Никитой Гольдиным состоится 25 апреля в храме Александра Невского, стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.
Фото: соцсети телеканала «Звезда» / корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин. Архивное фото
Церемония прощания начнется в 13:00.
Ранее Никита Гольдин получил тяжелое ранение в зоне СВО. В течение почти полутора месяцев журналист находился в медицинском учреждении в тяжелом состоянии, но скончался в госпитале.
В юношеские годы Никита Гольдин неоднократно представлял Псковскую область и завоевывал призовые места в чемпионатах по тхэквондо.
В 2023 году окончил с красным дипломом военный университет Министерства обороны.