Общество

Пенсионеры Псковской области могут принять участие в конкурсе личных достижений

Пенсионеры Псковской области могут принять участие во всероссийском конкурсе личных достижений в изучении компьютерной грамотности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, объявлен старт 11-го всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету — 2025».

К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50+) из Псковской области, обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.

Конкурс проводится «Социальным фондом России» и ПАО «Ростелеком», также содействие в организации оказывает Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения.

По итогам конкурса будет составлен рейтинг самых активных регионов — участников конкурса.

Номинации конкурса:

- «Мои интернет-достижения»;

- «Моя общественная интернет-инициатива»;

- «Я — интернет-звезда»;

- «80 лет Победы: живая память о героях»;

- Спецноминация для преподавателей «Российские ИТ-сервисы и разработки (авторские методики преподавания)».

Конкурсные работы будут приниматься с 21 апреля по 27 октября 2025 года, а итоги конкурса планируется подвести в декабре 2025 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета» в разделе «Конкурс» и далее пункт «Заявка на участие», приложив свою конкурсную работу в соответствии с номинациями конкурса и две своих фотографии. Победителей определит авторитетная конкурсная комиссия.

За десять лет с 2015 года участниками конкурса стали более 40 тысяч пенсионеров из 79 регионов России. 267 участников стали победителями и призерами конкурса. Лучшие из них публикуются в «Дзен» на канале «Азбука интернета».