Главные причины расторжения брака назвал психолог

Многие пары, встретившись и полюбив друг друга, мечтают идти рука об руку всю жизнь. Однако часто влюбленные разводятся даже спустя много лет семейной жизни. Почему так происходит, объяснил психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.
Эксперт отметил, что все люди социальные и постоянно создают какое-либо общение с другими людьми, для того, чтобы удовлетворить свои потребности. В то же время через свое общение, человек удовлетворяет потребности и других людей, пишет RuNews24.ru.
По словам опытного психолога, люди встречаются, влюбляются. Однако в какой-то момент, например, один из партнеров думает о рождении детей, предполагая, что муж станет хорошим отцом. При этом супруг может быть алкоголиком.
«Женщина убеждена: я своей любовью его вылечу, и он бросит пить. А он не бросает. Соответственно, в семейных отношениях появляются трещины. Потребность женщины в создании здоровых отношений рушится. Конечно, в этой ситуации, необходимо расходиться», - советует эксперт.
Бывают и более сложные ситуации. Например, люди сходятся и поначалу удовлетворяют свои потребности. Но проходит какое-то время и у людей меняются убеждение, характер и привычки, в том числе и определенные потребности.
Психолог отметил, что когда один человек или пара приходит на семейную консультацию с запросом о разводе, важно ответить на один важный вопрос: какие на текущий момент потребности удовлетворяет эти отношения.
«В процессе диалога выясняется, что для одних пар это общение и отношения являются ценными. Другие признаются, что потребности изменились. Он по-другому смотрит на мир и на отношения, а партнер не может этого дать. Тогда смысла в совместной жизни нет», - резюмировал психолог Сергей Лунюшин.