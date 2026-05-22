 
Общество

95% случаев сердечной недостаточности можно предотвратить контролем давления и веса — псковский кардиолог

0

Контроль артериального давления, снижение веса и отказ от вредных привычек позволяют предотвратить развитие сердечной недостаточности в подавляющем большинстве случаев. Об этом заявила врач-кардиолог, функциональный диагност Жанна Шлосберг в эфире радио ПЛН FM.

Эксперт разъяснила, что артериальная гипертензия вносит основной вклад в развитие заболевания — до 95% случаев. «Как бы ни казалось странным и простым, гипертензия не болит. Она никак не проявляется. Не все её достаточно хорошо лечат, не все достигают целевых уровней артериального давления и снижают риски», — пояснила Жанна Шлосберг.

Врач привела данные о влиянии других распространённых факторов. Ишемическая болезнь сердца, включая инфаркты, определяет около 70% случаев сердечной недостаточности. Ожирение повышает риск на 46%, злоупотребление алкоголем — на 34%, курение — на 12%. Также к факторам риска относится хроническая обструктивная болезнь лёгких, которая формирует так называемое лёгочное сердце.

«Если мы хорошо лечим артериальную гипертензию, мы профилактируем сердечную недостаточность. Если мы снижаем вес у ожиревшего пациента, у него тоже улучшается качество жизни, уменьшается вероятность сердечной недостаточности», — подчеркнула кардиолог.

Жанна Шлосберг отметила, что риски суммируются, поэтому комплексный подход к здоровью даёт максимальный эффект. Она рекомендовала пациентам регулярно проходить диспансеризацию, контролировать показатели давления и холестерина, принимать назначенные препараты без пропусков.

«Я всегда приветствую тех людей, которые занимаются здоровым образом жизни, которые даже в зрелом возрасте бросают свои вредные привычки, которые берутся за голову и считают шаги, ставят в своих телефонах специальные программы для подсчёта пульса, для подсчёта шагов», — добавила эксперт.

Для получения достоверной информации о профилактике и лечении Жанна Шлосберг посоветовала обращаться к официальным ресурсам. «Вы можете набрать РКО в браузере и попадёте на платформу нашего Российского кардиологического общества, там есть две плашки: вход для специалистов и вход для пациентов. И там простыми человеческими словами рассказывается о достаточно сложных заболеваниях», — уточнила гостья студии.

Смотрите также

«Беседка»: Кардиолог Жанна Шлосберг о Днях знаний о сердечной недостаточности

0

Ежегодно в России проводятся Дни знаний о хронической сердечной недостаточности с целью повышения осведомленности населения о симптомах заболевания, важности ранней и точной диагностики, а также необходимости своевременного лечения. В этом году во многих регионах основные мероприятия проходят в мае. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026