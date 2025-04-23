Общество

Первое заседание комиссии по увековечиванию памяти участников СВО провели в Острове

Первое заседание комиссии по увековечиванию памяти участников специальной военной операции, погибших при защите Отечества и по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне провели в островской администрации. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своих соцсетях.



Фото: Telegram-канал Дмитрия Быстрова

Заместитель главы местной администрации Лариса Иванова ознакомила членов комиссии с поступившими заявлениями родственников погибших участников СВО об увековечивании их памяти на территории Острова.

«Безусловно, поступившие заявления необходимо принять к рассмотрению, детально всё обсудить и принять соответствующее решение. Увековечивание памяти погибших военнослужащих в зоне СВО – дело важное и абсолютно необходимое. При обсуждении этого вопроса, надо руководствоваться принятым Положением о комиссии, также учесть мнение родственников», - прокомментировали в администрации Островского района.

Кроме того, при рассмотрении и утверждении формата увековечивания и мест размещения сотрудники администрации подчеркнули необходимость внимательного рассмотрения вопросов массовой доступности, пропагандирующей составляющую подвигов Героев СВО и патриотического воспитания молодёжи.