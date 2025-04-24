Общество

Скончался лидер профсоюза военнослужащих Псковской области Николай Пономарев

На 54-м году жизни скончался Николай Пономарёв, председатель Псковской областной организации Общероссийского профессионального союза военнослужащих, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

«Николай Александрович был не только уважаемым профсоюзным лидером, но и настоящим профессионалом своего дела. Его отличали глубокие знания, мудрость и умение находить общий язык с людьми. Николай Александрович – военный лётчик, офицер в звании майора, чей путь отмечен участием в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая Александровича», – рассказали в облсовпрофе.

Прощание с Николаем Пономарёвым состоится в субботу, 26 апреля, в 12 часов в Церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, Ленинградское шоссе, дом 24в/1, в Крестах.

Захоронение пройдет на кладбище города Острова Псковской области.