Общество

Участницам конкурса красоты в Великих Луках раскрыли секреты успешного бизнеса

Участницы полуфинального тура конкурса «Мисс и Миссис Великие Луки» активно проводят время между подготовкой к финалу: кроме традиционных мероприятий и ярких фотосессий, они посещают образовательные площадки и делятся опытом друг с другом, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля красоты.

Фото здесь и далее: Даниил Леонтьев

Недавно девушки побывали в центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес | Псковская область», где познакомились с возможностями фонда по поддержке женского бизнеса. Особенно интересной оказалась встреча для участниц, которые уже начали собственное дело и хотят развиваться дальше. Здесь они могли обсудить волнующие вопросы и получить рекомендации экспертов.

Организаторы конкурса подчеркнули значимость такой встречи и отметили, что полученные советы и идеи помогут девушкам раскрыть потенциал и достичь больших высот. По окончании визита полуфиналистки заявили, что мероприятие вдохновило их на развитие и стремление к новым целям.

Посещение центра продемонстрировало желание девушек получать не только эстетическое удовольствие от участия в конкурсе, но и развивать себя профессионально, расширяя горизонты возможностей и открывая новые перспективы для будущего успеха, заключили организаторы «Мисс и Миссис Великие Луки».

Напомним, в полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки» вышли 25 участниц.