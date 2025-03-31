Общество

В полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки» вышли 25 участниц

Официальный кастинг пятого фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2025» состоялся в Великих Луках в зале «Луки-Сервис», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и далее: Алина Симонова

Во время подготовки в оргкомитет фестиваля поступило более 90 заявок. На сам кастинг были приглашены 35 претенденток.

В рамках кастинга участницы показали дефиле и рассказали о себе жюри. По итогам кастинга в полуфинал фестиваля вышли 25 участниц в категориях Мисс и Миссис в возрасте от 16 до 55 лет.

В состав жюри кастинга вошли: