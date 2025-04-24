Общество

35-я сессия Псковской гордумы: 21 почетный гражданин и отчет по бюджету-2024

Псковская городская Дума седьмого созыва собралась на очередную 35-ю сессию. Заседание прошло 25 апреля в здании Городского культурного центра, присутствовали 18 депутатов из 25.

Основная повестка дня сессии включала 19 вопросов, среди них — присвоение звания «Почетный гражданин города Пскова», установка новой мемориальной доски и доклад о бюджете города за 2024 год. Подробнее о принятых на сессии решениях — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Центральными событиями сессии стало присвоение званий «Почетный гражданин города Пскова» и вопрос об исполнении бюджета Пскова за 2024 год.

Бюджетный вопрос

За 2024 год доходы бюджета исполнены более чем на 98%, что в сумме составило 8 млрд 507 млн 121 тысячу рублей. Исполнение бюджета по расходам составило 94,8%, в сумме 8 млрд 388 млн 820 тысяч рублей.

Доходная часть бюджета в 2024 году была увеличена на 939 млн 624,8 тысячи рулей или на 12,5%. Увеличение произошло за счет увеличения налогового дохода на 511 млн 357,7 тысячи рублей.

Присвоение звания «Почетный гражданин города Пскова»

На прошлой сессии Дума приняла решение присвоить в 2025 году звание «Почетный гражданин города Пскова» более чем двум участникам Великой Отечественной войны. Сегодня депутаты одобрили предложение присвоить почетное звание сразу 21 участнику, ветерану и инвалиду войны.

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Почетными гражданами города станут Владимир Алексеев, Надежда Андреева, Геннадий Василюк, Георгий Давыдов, Клеопатра Жукова, Фёдор Золотарев, Виктор Иванов, Сергей Иванов, Зинаида Крюкова, Антонина Лаврентьева, Екатерина Мазурская, Сергей Михайлов, Алексей Стародубцев, Леонид Судаков, Людмила Трофимова, Надежда Федорова, Лидия Долотенко, Селивестр Лукашов, Александр Осекин, Василий Усенко, Екатерина Переполова.

Владимир Алексеев с 5 апреля по 1 ноября 1943 года работал по вольному найму в мастерской 3-й ударной армии слесарем-жестянщиком.

Надежда Андреева с января 1944 по май 1945 года служила минером в 231-м отряде разминирования, занималась обезвреживанием полей Псковского района.

Геннадий Василюк в мае 1972 года попал в 4 отдельный батальон (фронтовой связист). Осенью 1943 гола сражался за Пулковские высоты, воевал в Псковской области, освобождал Гдовский и Плюсский районы, Нарву.

Георгий Давыдов боевое крещение прошел 16 марта 1945 года под городом Будапешт, освобождал Венгрию, Австрию, Чехословакию. День Победы встретил в городе Писек Чехославакии.

Клеопатра Жукова в мае 1944 года направлена на 3-й Украинский фронт. Служила телефонисткой в 962-м стрелковом Владимиро-Волынском полку 197-й стрелковой Брянской Краснознаменной дивизии, которая дислоцировалась в городе Люблин (Польша). Боевое крещение получила при форсировании Вислы и в боях за Сандомирский плацдарм. Участвовала в форсировании Одера, в боях за овладенние городе Котбус-Любецц, в ликвидации группировки немцев, окруженной юго-восточнее Берлина. Войну закончила в Праге.

Фёдор Золатарев 26 января 1943 года направлен в армейскую школу связи, которую окончил с присвоением звания старший сержант, затем на курсы по подготовке младший лейтенантов. Служил в 1408-м стрелковом полку связи. Участвовал в составе полка, входившего в 35-ю армию, в советско-японской войне на 1-м Дальневосточном фронте, в разгроме частей японской Квантунской армии на берегу реки Сунгача, в боях за овладение Хутоуским укрепрайоном.

Виктор Иванов призван в Красную Армию Мошенским районным военным комиссариатом 20 ноября 1944 года. Служил рядовым в 16-м учебном артиллерийском полку (Луга, Каунас).

Сергей Иванов призван в Красную Армию в марте 1944 года. Военную подготовку проходил в 46-м запасном стрелковом полку 36-й запасной стрелковой дивизии, которая дислоцировалась в Ленинградской области. В составе маршевого подразделения был направлен на Ленинградский фронт. В боях за Тарту был ранен. После лечения в госпитале службу продолжил в 410-й отдельной роте связи на 2-м Белорусском фронте. Участвовал во взятии Штеггина, Данцига. Войну закончил в Германии.

Зинаида Крюкова находилась в блокадном городе Ленинграде. Окончила курсы медсестер и поступила по вольному найму в эвакуационный госпиталь № 989, который формировался в Ленинграде, позже дислоцировался на станции Аташиене Латвийской ССР и входил в состав 3-го Прибалтийского фронта. В 1945 году переведена в Приморский край, на 2-й Дальневосточный фронт.

Антонина Лаврентьева в декабре 1943 года ушла в партизаны. Вместе с такими же подростками по заданию командира отряда устраивала завалы на дорогах. После освобождения Струг Красных, в апреле 1944 года направлена на курсы Осоавиахима по подготовке бойцов-минеров. С мая по сентябрь 1944 года в составе команды минеров участвовала разминировании территории Владимирских лагерей Стругокрасненского района, станции Торошино и ряда других населенных пунктов Псковского района.

Екатерина Мазурская марте 1944 года вмеcте с матерью по вольному найму устроилась на работу в военторг № 104, входивший в состав 6-й воздушной армии, один из полков которой базировался на аэродроме рядом с поселком Выползово. Вначале была учеником счетовода, а с ноября 1944 года - счетовод-картотечник. Уволена в сентябре 1945 года.

Сергей Михайлов призван в Красную Армию Псковским районным комиссариатом в ноябре 1944 года. Военную подготовку проходил в 47-м запасном артиллерийском полку З6-й запасной стрелковой Дивизии. В этом полку, который дислоцировался в поселке Токсово под Ленинградом, был оставлен служить телефонистом, специалистом полевых кабельных линий. Демобилизован в апреле 1945 года.

Алексей Стародубцев призван в Красную Армию Михайловским районным комиссариатом Ставропольского края 12 декабря 1943 года. Военную специальность дешифратора получил в 210-м артиллерийском дивизионе, который дислоцировался в Краснодарском крае. После краткосрочной учебы направлен орудийным номером в 433-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион на 2-й Украинский фронт. В февральские дни 1944 года участвовал в десанте через Керченский пролив, в боях за освобождение Крымского полуострова.

Леонид Судаков призван в Красную Армию Сретенским районным военным комиссариатом в ноябре 1942 года. Службу проходил в 581-м батальоне аэродромного обслуживания Забайкальского фронта, был стрелком.

Людмила Трофимова вместе со своим отцом в сентябре 1942 года ушла на фронт. Была приписана вольнонаемной к 362-му полевому прачечному отряду 3-й гвардейском армии. Выполняла обязанности портной, подсобной рабочей. Прошла всю войну от Сталинграла до Литвы. В 1944 году была ранена. Уволена в июне 1945 года.

Надежда Федорова с июля 1943 года по ноябрь 1944 года работала по вольному найму санитаркой в составе эвакуационом госпитале №442.

Лидия Долотенко в 1944 году поступила в 262 сортировочный Эвакуационный госпиталь санитаркой, служила до сентября 1945 года.

Селивестр Лукашов с сентября 1942 года пo март 1944 года - боец 4-го отряда 7-й Ленинградской партизанской бригады (комбриг

Алексеев А.В.). Участвовал в подрыве мостов, железнодорожных линий, составов, ходил в разведку. После воссоединения бригады частями Красной Армии, работал на оборонном заводе имени Морозова Всеволожском районе Ленинградской области. Призван в Красную Армию Порховским районным комиссариатом в феврале 1945 года. Военную подготовку проходил в 356-м армейском запасном стрелковом полку, затем служил в 16-м учебно-авиационном полку.

Александр Осекин призван в Красную Армию Нюксенским районным военным комиссариатом в ноябре 1944 года. Служил курсантом в войсковой части №5326, которая дислоцировалась в городе Выборг Ленинградской области. В июне 1945 года находился составе охраны советской делегации на Потсдамской конференции.

Василий Усенко призван в Красную Армию Пологовским районным комиссариатом Днепропетровской области Украинской ССР в 1944 году. Служил в 4-м гвардейском-артиллерийском полку разведчиком-корректировщиком.

Екатерина Переполова в январе 1942 года была насильственно вывезена в Литву. До августа 1944года содержалась в концлагере. После освобождения вернулась на Родину, В составе команды бойцов-минеров, окончив курсы по подготовке минеров Осоавиахима, участвовала в разминировании Пскова и территорий Псковского района в 1945.

«В знак благодарности и сохранения памяти и в знак 80-летия Победы Псковская городская Дума приняла решение присвоить звание более чем двум людям. На данный момент на территории Пскова проживает 21 участник Великой Отечественной войны», — сказал председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Таким образом, все проживающие на территории Пскова участники Великой Отечественной войны станут почетными гражданами города. Решение одобрили все присутствующие депутаты.

Новые ТОСы

Границы новых территориальных общественных самоуправлений «Новгородская 28», «Новгородская 14», «Труда 56», «Улица Гоголя дом 5», «Улица Николая Васильева д 65А» утвердили на сессии городской Думы.

Депутаты единогласно поддержали решение создать еще пять ТОСов на территории Пскова.

Установка мемориальной доски

Мемориальную доску Герою Российской Федерации (посмертно) гвардии майору Николаю Васильеву установят на фасаде дома на улице Шестака, 27. Такое решение депутаты городской Думы также поддержали.

Николай Васильев — заместитель командира батальона по воздушно-десантной подготовке 234-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск, гвардии майор.

Родился 20 июня 1978 года в городе Ахтубинск Астраханской области, с 1995 года служил в Вооружённых силах Российской Федерации, курсант Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова. После окончания училища в 2000 году направлен в 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую Черниговскую Краснознамённую ордена Суворова дивизию Воздушно-десантных войск. В апреле — мае 2001 года и в июле — декабре 2004 года принимал участие в контртеррористической операции, проводимой на Северном Кавказе.

В апреле— июне 2016 года участвовал в военной операции в Сирии против международных террористических формирований. В 2019 году уволился из армии в запас. В сентябре 2022 года опытный офицер был мобилизован в армию, в свою родную дивизию. Служил заместителем командира батальона по воздушно-десантной подготовке 234-го гвардейского десантно-штурмового полка Черноморского ордена Кутузова З-й степени имени Александра Невского. Принимал участие в специальной военной операции.

В ходе боёв за город Кременная (Луганская Народная Республика гвардии майор Николай Васильев 1 января 2023 года получил задачу организовать разведку планируемых маршрутов выдвижения основных сил батальона. Выполнив разведку местности, разведгруппа начала отходить на позиции своего батальона. При отходе было обнаружено, что в направлении оборонительных позиций десантников продвигаются силы противника в количестве около 40 человек при поддержке двух боевых машин пехоты и четырёх бронированных автомобилей.

Передав по средствам связи информацию о предстоящей атаке противника, Николай Васильев отдал приказ личному составу о подготовке к бою. Понимая всю опасность сложившейся ситуации, командир отдал приказ подчинённым на незамедлительный отход, а сам остался их прикрывать. В ходе боя огнём из автомата он лично уничтожил семь солдат противника, но получил огнестрельное ранение в руку и ногу и утратил возможность самостоятельно передвигаться. Отвлекая на себя внимание, офицер вёл прицельный огонь по постоянно маневрирующему противнику и несмотря на ранение и большую кровопотерю смог уничтожить трех бойцов ВСУ при этом получил ещё два огнестрельных ранения в ногу. Указом президента Российской Федерации («закрытым») от 17 апреля 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии майору Николаю Васильеву присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

«Уважаемые коллеги, повестка сессии исчерпана. Объявляю 35-ую очередную сессию Псковской городской Думы закрытой», – заключил Александр Гончаренко.

Таким образом, депутаты рассмотрели важные для Пскова вопросы. По итогам сессии все ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие в Пскове, стали почетными гражданами города. Также Псков пополнился новыми территориальными общественными самоуправлениями, а вскоре появится новая мемориальная доска Герою России Николаю Васильеву.

Александра Мошина