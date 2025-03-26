Более чем двух ветеранов Великой Отечественной войны могут признать почетными гражданами Пскова в 2025 году 

Изменения и дополнения в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Пскова» поддержали депутаты Псковской городской Думы на очередной 34-й сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Положение предложено дополнить правом городской Думы принять решение о присвоении этого звания в 2025 году более чем двум претендентам из категории лиц «участники Великой Отечественной войны» без предъявления требований к основаниям для присвоения звания и перечню соответствующих документов.
Депутаты единогласно проголосовали «за».
Ранее сообщалось, что ветераны Великой Отечественной войны стали почетными гражданами Псковского района. Высшую форму общественного признания и поощрения решением районного Собрания депутатов присудили двум людям: Зинаиде Косьяновой и Евгении Назаретской.