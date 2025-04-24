Общество

Звание «Почетный гражданин города Пскова» присвоили 21 участнику Великой Отечественной войны

Звание «Почетный гражданин города Пскова» присвоили 21 участнику Великой Отечественной войны, такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы на очередной сессии 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В знак благодарности и сохранения памяти и в знак 80-летия Победы Псковская городская Дума приняла решение присвоить звание более чем двум людям. На данный момент на территории Пскова проживает 21 участник Великой Отечественной войны», — сказал председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Смотрите также Более чем двух ветеранов Великой Отечественной войны могут признать почетными гражданами Пскова в 2025 году

Звание присвоят Владимиру Алексееву, Надежде Андреевой, Геннадию Василюку, Георгию Давыдову, Клеопатре Жуковой, Фёдору Золатореву, Виктору Иванову, Сергею Иванову, Зинаиде Крюковой, Антонине Лаврентьевой, Екатерине Мазурской, Сергею Михайлову, Алексею Стародубцеву, Леониду Судакову, Людмиле Трофимовой, Надежде Федоровой, Лидии Долотенко, Селивестре Лукашовой, Александру Осекину, Василию Усенко, Екатерине Переполовой.

Среди тех, кому присвоят звание, есть ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны.

Решение поддержали все присутствующие депутаты.