Общество

Псковские медийщики вернулись с образовательного семинара «ШУМ»

Первый окружной образовательный семинар для медиаспециалистов от Центра «ШУМ» прошел 22 по 24 апреля в Санкт-Петербурге. В нем участвовали более 100 представителей медиа из разных регионов Северо-Западного федерального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области

Псковскую область представляла делегация из четырех человек: сотрудники Центра молодежи общественных инициатив, детского технопарка «Кваториум Псков», Псковского городского молодежного центра и студент ПсковГУ.

Программа семинара была насыщена мастер-классами по работе с нейросетями, созданию вирусного контента и монетизации проектов. Участники изучали теоретические аспекты, проходили практические занятия с экспертами и слушали выступления лидеров индустрии. Особое внимание уделялось темам позиционирования, популяризации деятельности, сохранения информационной повестки и создания патриотического контента. Также обсуждались способы продвижения социальных проектов, визуальный контент, игровые методики и разработка медиастратегий.

«На семинаре с нами работали спикеры с разным опытом в медиа. Это было ценно: можно было взять лучшее, задать вопросы и получить советы. Обучение завершилось защитой проектов, и обратная связь от экспертов вдохновила нас продолжать», — рассказала участница Зоя Павлова, руководитель отдела по информационной работе и связям со СМИ детского технопарка «Кванториум Псков».

В этом году такие окружные семинары пройдут еще в семи федеральных округах России.

Мероприятие организовано при поддержке Росмолодежи в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России.