Общество

В СФ подготовят предложения по критериям для возвращения компаний в РФ

Сенаторы подготовят и направят в правительство РФ рекомендации по критериям для возвращения иностранных компаний на российский рынок. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов в интервью на полях форума «Госзаказ-2025».

«Конечно, мы тоже обсуждаем это у себя и подобные рекомендации отправим в правительство. Если говорить о каких-то критериях, прежде всего, я думаю, нужно смотреть, как эта компания уходила, не оставила ли она за собой долгов по заработной плате. Были такие компании, которые вышли и все бросили», - пояснил парламентарий.

Он отметил, что некоторые компании ушли со своими технологиями, не оставили ни права, ни доступа, и пришлось потратить много денег на то, чтобы перезапустить производство. «Поэтому, опять же, как они себя вели, финансировали ли они, например, ВСУ, это тоже вопрос. Много разных компаний. Поэтому здесь, я думаю, эти критерии будут обсуждаться», - подчеркнул Абрамов.

По его словам, важно защитить российских производителей, которые в это время начали развиваться. «Вот здесь нам нужно, чтобы не получилось так, что когда возвратятся другие европейские компании или американские, <…> чтобы они не разорили наших предпринимателей небольших», - добавил сенатор, отметив, что транснациональная корпорация может позволить себе большой бюджет на рекламу и какое-то время работать в убыток.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, поручил правительству разработать процедуру возвращения бизнеса западных стран в Россию с гарантией добросовестного ведения дел, пишет ТАСС.