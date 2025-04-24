Общество

«Русские Витязи» о своем полете над Псковом: У вас сохраняется возможность увидеть мастерство пилотирования боевой авиации

«Русские Витязи» прокомментировали свое появление в Пскове в комментариях на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото: АГВП «Русские Витязи»

«Друзья, спасибо за море добрых слов в наш адрес! Постараемся скоро сообщить причину визита. Пусть он был и скоротечен, но у вас еще сохраняется возможность увидеть мастерство пилотирования боевой авиации в Псковской области», - написали АГВП «Русские Витязи».

Ранее пилотажная группа была замечена в небе над Псковом днем 26 апреля.

Напомним, а Псковской области парад и акция «Бессмертный полк» в День Победы пройдут в очном формате.

Ранее сообщалось, что в военном параде в Пскове на 9 мая примут участие 17 парадных расчетов воинов Псковского гарнизона, или более 1,2 тысячи человек.