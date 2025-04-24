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Общество

Международная конференция «На том стоим» стартовала в Пскове

28.04.2025 11:02|ПсковКомментариев: 0

Международная научно-практическая конференция в рамках Международного форума в поддержку российской истории и культуры «На том стоим» стартовала в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

С приветственным словом выступил председатель Общественной палаты Псковской области, доктор исторических наук, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов.

«Это одно из самых значимых и важных мероприятий, которые мы проводим на территории Псковской области а рамках 80-летия Победы, потому что визит и научная конференция с участием таких высоких гостей, которые написали большое количество книг, в том числе по истории оккупации, по истории Великой Отечественной войны именно в Псковской области, на Северо-Западе, это всегда очень важно», — сказал Александр Седунов. 

Он отметил, что Северо-Запад существенно пострадал в годы Великой Отечественной войны.

«Этот большой проект перерастает в научные, публицистические важные мероприятия, которые позволяют изучать, исследовать, привлекать молодых людей, чтобы мы помнили об ужасах войны и знали о той высокой цене, которую заплатили наши предки за Победу. Уверен, что все доклады будут чрезвычайно интересны», — уточнил Александр Седунов.

Один из докладчиков конференции - Александр Хилл из Канадского университета отметил, что ему очень приятно посещать маленькие провинциальные города России. 

«Я написал мою кандидатскую по партизанскому движению на Северо-Западе России. Я был в Новгороде, Питере, но никогда не был в Пскове. Я видел эти места в архивных документах. Очень приятно, на самом деле, в первый раз увидеть эти деревни, все эти маленькие города. Я считаю, что очень мало было написано по партизанскому движению, особенно в этих районах», — сказал Александр Хилл.

Он добавил, что не в первый раз после начала специальной военной операции посещает Россию, и здесь всегда к нему относятся с дружелюбием. 

«Всегда люди (в России) хорошо относятся к нам. У нас сейчас стараются переписывать историю и уменьшить значимость Советского Союза. К сожалению, наши СМИ не хотят с нами говорить, но мы стараемся, чтобы люди помнили у нас о значении вашего народа», — добавил Александр Хилл.

 

На конференции прозвучат доклады: 

  • Александр Седунов — «Спецслужбы Третьего рейха и оккупационный режим на Северо-Западе России в 1941-1944 гг.» 
  • Александр Хилл (университет города Калгари, Канада) — «Советское партизанское движение на Северо-Западе России, 1941-1944. Вклад в Победу»;
  • Татьяна Хришкевич, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории — «Оккупационные органы власти на примере деятельности Псковского городского управления в 1941 – 1944 гг.»;
  • Наталья Никитина, доцент, заведующая кафедрой Отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета — «Сожженные деревни Псковской земли: современный историческийтдискурс»;
  • Джеффри Робертс (университет города Корк, Ирландия) — «Военное руководство Сталина. Переоценка».

И другие доклады в рамках второго и третьего заседания.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
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